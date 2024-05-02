Зробіть так — і вікна залишатимуться чистими довго після Великодня (відео)

Сьогодні, в Чистий четвер, багато господинь намагаються завершити список справ, які зазвичай заведено робити перед Великоднем: помити підлогу і вікна, вибити килимки, струсити та випрати деякі речі — з тим, щоб в суботу повністю зайнятись пасками та приготуванням частувань.

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Але іноді буває так, що при виконанні багатьох справ не всі їх вдається зробити якісно.

«Певно, вам знайоме почуття досади, коли після прибирання вікна дуже скоро покриваються пилом, а кожна дощова крапля залишає розводи? Я знайшла вирішення цієї проблеми, і поспішаю поділитися ним з вами!» — пише відома блогерка-експерт з чистоти Марина Жукова.

Її головний секрет — спеціальний антипиловий розчин, який готується досить просто.

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При цьому знадобиться:

• трохи гліцерину (30−40 г)

• ½ ст. л. води

• кілька крапель нашатирного спирту

• чисті ганчірочки.

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Спочатку потрібно ретельно вимити скло, щоб видалити весь бруд і пил.

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Для приготування розчину змішати гліцерин, воду та нашатирний спирт у будь-якій ємності.

Наносити розчин необхідно вологою чистою ганчіркою, поступово розподіляя його тонким шаром по склу.



Потім сухою ганчіркою слід натерти скло до блиску.

Важливо знати, що розчин потрібно ретельно розтерти, щоб не залишилося розводів.

Розчин, що залишився, можна перелити в чисту баночку і використовувати наступного разу.

Результат буде видно одразу. Вікна виблискуватимуть чистотою. Пил не осідатиме на них так швидко.

Дощові краплі не залишать розводів. А взимку вікна не будуть замерзати та потіти.

«Спробуйте цей простий спосіб, і ви будете приємно вражені результатом!» — радить пані Марина.

Також експертка приводить альтернативний метод миття вікон — за допомогою «Білизни». І кожна господиня може зробити вибір між двома способами досягнення чистоти вікон.

Раніше ми розповідали про метод «три ложки», завдяки якому можна очистити наліт в унітазі, сковорідки на кухні і навіть духовку.

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