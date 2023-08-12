Вогняний рецепт: найкраща чоловіча закуска на зиму від львівської блогерки

Львівська фудблогерка Лілія Цвіт відома своєю автентичною випічкою, проте і вона не байдужа до консервування, пропонуючи незвичні рецепти.

Днями її скарбничка поповнилася рецептом маринованого гострого перцю.

Втім, господиня стверджує, що в її маринаді гострота перцю не надто відчувається, він виходить оригінальним, і дуже смакує до м’яса.

Для приготування двох пів літрових банок закуски потрібні 400 г перцю, 1 цибулина і 3−4 зубчики часнику.

Інструкція з приготування:

перець помити та нарізати на кружельця по 1 см;

цибулю порізати півкільцями, часник — на пластинки;

заповнити банки доволі щільно.

Для маринаду потрібні:

вода — 200 мл;

оцет 9% - 200 мл;

цукор — 100 г;

сіль — 1 ст. л з верхом;

перець-горошок — 1 ч. л;

лавровий лист — 2 шт.

Гарячим маринадом заливаємо підготований перець і закриваємо кришкою нещільно. Такі банки можна зберігати в холодильнику протягом 3 місяців.

Якщо ж зберігати на зиму, слід простерізувати банки 5 хвилин і закрутити.

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