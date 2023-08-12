Вогняний рецепт: найкраща чоловіча закуска на зиму від львівської блогерки
Львівська фудблогерка Лілія Цвіт відома своєю автентичною випічкою, проте і вона не байдужа до консервування, пропонуючи незвичні рецепти.
Днями її скарбничка поповнилася рецептом маринованого гострого перцю.
Втім, господиня стверджує, що в її маринаді гострота перцю не надто відчувається, він виходить оригінальним, і дуже смакує до м’яса.
Для приготування двох пів літрових банок закуски потрібні 400 г перцю, 1 цибулина і 3−4 зубчики часнику.
Інструкція з приготування:
- перець помити та нарізати на кружельця по 1 см;
- цибулю порізати півкільцями, часник — на пластинки;
- заповнити банки доволі щільно.
Для маринаду потрібні:
- вода — 200 мл;
- оцет 9% - 200 мл;
- цукор — 100 г;
- сіль — 1 ст. л з верхом;
- перець-горошок — 1 ч. л;
- лавровий лист — 2 шт.
Гарячим маринадом заливаємо підготований перець і закриваємо кришкою нещільно. Такі банки можна зберігати в холодильнику протягом 3 місяців.
Якщо ж зберігати на зиму, слід простерізувати банки 5 хвилин і закрутити.
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