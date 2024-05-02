Частині українців можуть списати борги за газ: що потрібно зробити

В наші нелегкі воєнні часи нерідко виникають ситуації, коли люди виїжджають за кордон чи в іншу область. Або ж залишаються вдома, але мають іншу нерухомість, яка стоять пусткою.

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Виявляється в подібних випадках українці можуть подати заяву оператору системи розподілу та ініціювати списання боргів за газ. Про це йдеться на facebook-сторінці одного з облгазів.

Коли людина не проживає за адресою прописки, то їй можуть автоматично нараховувати плату за газ, навіть якщо він не споживається. Це можливо, якщо власник не передає показники лічильника або якщо в будинку не встановлено пристрій обліку.

Якщо лічильник є, то скоригувати нарахування просто — подати актуальні показники. Якщо прилад обліку відсутній, а в будинку ніхто не живе і постачальник уже нарахував неіснуючий борг, то споживач може подати заяву про тимчасове непроживання. До нього слід додати документи, що підтвердять проживання у іншому місці.

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Такий крок дозволить провести перерахунок та списати помилково нараховану заборгованість.

«Якщо лічильника немає, то протягом місяця після закінчення терміну тимчасового непроживання вас чи іншої зареєстрованої у вашій оселі особи (не більше шести місяців!) можна подати заяву на перерахунок об’ємів спожитого газу», — йдеться у повідомленні.

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Відповідну заяву слід подавати повторно, якщо людина не проживає за адресою понад 6 місяців. Після закінчення цього терміну є 30 днів, щоб знову надіслати заяву та документи.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що кожен побутовий клієнт «Нафтогазу» платитиме за кожен кубометр за ціною 7,96 гривні. Цей цінник залишатиметься незмінним щонайменше протягом найближчого року — до 1 травня 2025 року. Крім того, до кінця травня продовжено і дію пільгового тарифу на електроенергію. Українці продовжать платити 2,64 гривні за один кіловат. Водночас стосовно тарифів на воду все далеко не так однозначно. Експерт Олег Попенко заявив, що «проєкт щодо зміни тарифів на воду вже є», але його ще не ухвалили. Тому, попередньо, тарифи на воду не зміняться у в травні.

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