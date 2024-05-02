Ракетний удар по Одесі: атаковано об’єкти «Нової пошти»

Ввечері у середу, 1 травня 2024 року, російські окупаційні війська завдали потужного ракетного удару по Одесі. Основний удар прийшовся по об'єктах «Нової пошти» — сортувальному депо та відділенню. Втім в компанії запевняють, що працівники встигли дістатися укриття і залишилися живі.

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Втім, за повідомленням очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок удару окупантів по місту все ж постраждало 14 осіб. При цьому одного чоловіка госпіталізували у важкому стані.

«Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна», — йдеться у повідомленні голови ОВА.

В ДСНС показали процес ліквідації наслідків ворожого удару, зазначивши, що від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи.

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В Мережі тим часом повідомляють про те, що удар по складському приміщенні «Нової пошти» начебто було «спровоковано», тому що за даними окупантів, там зберігалися ракети Storm Shadow.

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Нагадаємо також про попередній удар по відділенню «Нової пошти» під Харковом — 21 жовтня 2023 року там загинуло 8 працівників компанії, 15 отримали поранення. Тоді пропагандистські ЗМІ теж писали про зберігання зброї в поштовому терміналі.

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