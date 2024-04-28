Ціни на газ: глава «Нафтогазу» розповів, до якого тарифу готуватися населенню

Україна перебуває у складних умовах через повномасштабну війну, зокрема, сильно постраждала енергетика. Яких тарифів на газ варто очікувати населенню, розповів голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов в інтерв'ю для «Подробиць».

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Чиновник заявив, що Україна та її населення перебувають у складних умовах війни, є труднощі в економіці. Компанія «Нафтогаз» має намір підтримати громадян та убезпечити від зайвих витрат на газ.

«Нафтогаз» як національна компанія діє в національних інтересах. В умовах війни певних складнощів в економіці ми повинні підтримати українців. Також хочу нагадати, що діє мораторій на будь-яке підвищення тарифів на опалення, а також на користування природним газом", — зазначив голова. компанії.

За словами Чернишова, кожен побутовий клієнт «Нафтогазу» платитиме за кожен кубометр за ціною 7,96 гривні. Цей цінник залишатиметься незмінним щонайменше протягом найближчого року — до 1 травня 2025 року.

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«Нафтогаз забезпечить дію існуючої ціни на газ для населення. Вона становить за один кубометр — 7,96 гривні і діятиме як мінімум до 1 травня 2025 року», — наголосив Олексій Чернишов.

Водночас стосовно тарифів на воду все далеко не так однозначно. Експерт Олег Попенко у коментарі «24 Каналу» заявив, що «проєкт щодо зміни тарифів на воду вже є», але його ще не ухвалили. Тому, попередньо, тарифи на воду не зміняться у в травні.

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Крім того, до кінця травня продовжено і дію пільгового тарифу на електроенергію. Українці продовжать платити 2,64 гривні за один кіловат, але в Кабміні постійно чути заклики підвищити тарифи через те, що вони «штучно занижені» в два чи навіть більше разів.

За прогнозом народного депутата Олексія Кучеренка, з огляду на значні втрати в обсягах генерації, Україну може очікувати підвищення тарифів на електроенергію та воду, а також впровадження графіків відключень за умов надмірного споживання.

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