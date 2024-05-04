Стрільцям — вдалі зустрічі, Ракам — цікаві ідеї, а Терезам — успіх на роботі: що обіцяють зорі та Анжела Перл у Велику суботу

Перша субота місяця, 4 травня, обіцяє бути цікавим та сприятливим днем для представників багатьох знаків зодіака, вважають астрологи.

Але сьогодні для більшості людей важливо залишатися незалежними у прийнятті рішень та не надавати надто великого значення чужим думкам. Крім того, період чудово підходить для навчання чомусь новому, а також віщує приємні знайомства, обіцяє відома астрологиня Анжела Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнів чекає дещо складний день, який потребує впевненості та самоконтролю. Поспіх не допоможе, тому важливо зберігати ясність розуму. Переговори можуть бути плідними, а гумор допоможе налагодити контакт із оточуючими.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям буде легко впоратися із завданнями цього дня, але важливо не піддаватися тиску. Сьогодні у вас з'явиться можливість проявити свої таланти та згуртувати колектив для спільної роботи.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

День сприятливий для спілкування. Близнюкам легко вдасться порозумітися з різними людьми і відновити старі зв'язки. А друзі нададуть підтримку в разі потреби.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам рекомендується спробувати нову справу, ваш творчий підхід принесе цікаві ідеї. Крім того, на вас чекають успішні ділові переговори та вдалі поїздки.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Ранок підходить для пошуку союзників, а друга половина дня для вирішення важливих питань. Інтуїція стане вірним порадником. Також будуть корисними процедури для зміцнення здоров'я.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Добрий початок дня обіцяє Дівам нові знайомства та легке спілкування. Друга половина дня покликана завершити важливі справи та проявити увагу до старшого покоління. Підтримуйте раціон харчування та не забувайте про турботу про себе, включаючи походи до косметолога та покупки.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День може розпочатися з невеликих труднощів, але на роботі очікується успіх. Цей час підходить для оновлення іміджу та стилю. У другій половині дня можна буде добре відпочити.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День обіцяє бути насиченим та плідним. Вам варто зосередитися на завданнях та уникати залежності від допомоги інших. Плавання та біг стануть чудовим способом розслабитися.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день для спілкування та зустрічей. Але перевтоми при цьому варто уникати. Увечері рекомендується розслабитись з коханою людиною та друзями.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цікавий початок дня може призвести до успіху у нових справах. Увечері очікуються приємні новини. Відвідування стиліста допоможе змінити образ на краще.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Вам сьогодні необхідно уважно зважити всі рішення, щоб уникнути помилок. Друга половина дня може принести несподівані, але приємні зустрічі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Спокійний та врівноважений день, який підходить для вирішення поточних проблем та відпочинку. Сьогодні варто звернути увагу на своє здоров'я та насолоджуватись улюбленими справами.

Також нагадаємо, що сьогодні — Велика субота — день, який варто провести у молитві та покаянні, попросити вибачення у близьких за образи, а також попросити вибачення у себе самого.

У суботу проходять останні приготування до свята: можна пекти паски, фарбувати яйця. Також в цей день прийнято роздавати милостиню і допомагати іншим. У Великодню ніч в усіх храмах правлять богослужіння і від опівночі триває святкова літургія на честь Воскресіння Христа. Тому якщо людина добре себе почуває і є здоровою, потрібно всю ніч молитися в церкві, не лягаючи спати.

А завтра вранці, після освячення їжі в церкві, миряни повернуться додому і зможуть приступити до трапези, починаючи її з вареного яйця — незалежно від того, дотримувався хто посту, чи ні. У народі вірять, що кожен член сім'ї повинен взяти по крашанці або писанці і позмагатися, стукаючи ними одна по одній. Чиє яйце не розіб'ється, той на весь рік отримає щастя та удачу. Сподіваємось, що таких буде абсолютна більшість. А вже після цього можна переходити до інших страв та напоїв, а також до прослуховування гарної музики, яка підтримувала нас останніми місяцями.

І почати краще всього з пісні про місто, яке стало одним з символів спротиву російському ворогу.

А також згадати тих, хто зараз не може святкувати і захищає мирне життя українців.

І тих, хто свідомо відмовився від веселощів і пішов у військо.

Також варто буде згадати пісню про наші почуття до «братнього народу», який приніс українцям скільки страждань.

І зробити з неї правильні висновки.

І, всупереч не самим «добрим» обставинам, сподіватись, що в Україну повернуться часи, коли дівчата і хлопці не будуть ввечері розмірковувати, буде обстріл чи ні, а займуться більш приємними гаданнями.

А життя буде дарувати багатство та інші «приємні сюрпризи», по можливості, більшій кількості знаків зодіаку.

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