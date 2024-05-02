Терезам — успіх у починаннях, Козерогам — вирішення проблем, а Стільцям — фінансові надходження: що обіцяють зорі та Анжела Перл у Чистий четвер

Перший четвер місяця, 2 травня, принесе представникам більшості знаків Зодіаку непогані результати з мінімальними витратами, вважають астрологи.



Крім того, сьогодні, в Чистий четвер — підходящий час для початку нових проектів та розширення ділових зв'язків, але при умові, що вдасться уникнути додаткових джерел напруги, поділяє думку колег відома астрологиня Анжела Перл.

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А розпочати ранок варто з нагадування про те, що у житті завжди є місце для радощів та добрих почуттів.

І далі переходити до гороскопу від пані Перл.

Овен (21 березня — 19 квітня)

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Вам сьогодні краще уникати зайвих розмов та можливих конфліктів. Взаємодія з оточуючими потребує обережності, оскільки нерозуміння можуть призвести до сварок. Також, не варто приймати важливих рішень, краще відкласти їх на інший час.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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Сьогодні у вас найпродуктивнішим періодом буде ранок, тому його варто використовувати для виконання важливих справ. Друга половина дня може бути складнішою, але допомога та підтримка оточуючих допоможуть упоратися з можливими проблемами. Крім того, день в цілому буде сприятливим для творчих занять.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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Близнюкам рекомендується бути готовими до відволікань у першій половині дня, через що на виконання багатьох рутинних завдань знадобиться більше часу, аніж зазвичай. Але в другій половині з'явиться можливість зайнятися справами, які приносять задоволення. Також будуть слушні моменти для розробки планів на майбутнє.

Рак (22 червня — 22 липня)

Найбільш плідним періодом для вас сьогодні буде початок дня, коли ви зможете з легкістю впоратися з серйозними завданнями. Втім, після обіду також можливі нові знайомства з важливими людьми, які підтримають важливі для вас рішення.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам рекомендується правильно розподілити свої сили та зайнятися справами, які вам добре знайомі — це допоможе уникнути помилок. Ввечері оптимальну користь принесуть зайняття спортом та зустрічі з друзями — завдяки їм відновиться гармонія в житті та зникне напруга.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам варто уникати втручання в чужі справи і більше концентруватися на своїх завданнях, щоб уникнути конфліктів та непорозуміння. Цього дня краще не хвалитися своїми досягненнями та приділити увагу саморозвитку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Дуже сприятливий для Терезів день пропонує широкі можливості для творчості та самореалізації. Наполегливість та ентузіазм допоможуть подолати складності та досягти успіху у нових починаннях. Зустрічі з однодумцями та допомога з боку оточуючих обіцяють створити приємну атмосферу та зміцнити мотивацію.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони, загалом, можуть очікувати вдалого дня, незважаючи на деякі труднощі. Оптимістичний погляд на події допоможе вам подолати проблеми та запропонувати допомогу друзям. Цей період також підходить для стратегічного планування та пошуку нових перспектив.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців перша половина дня обіцяє бути продуктивною та результативною. Вирішення проблем та фінансові надходження створять сприятливу атмосферу для задоволення амбіцій та планування майбутніх кроків. Покупки можуть стати приємним бонусом.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У Козерогів день може принести деякі труднощі, проте зосередженість та наполегливість допоможуть подолати перешкоди. Підтримка з боку друзів та мудрі поради оточуючих допоможуть вирішити проблеми. В той же час варто бути обережними із фінансами.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям доведеться докласти максимум зусиль, щоб завершити розпочаті раніше справи і здолати перепони на шляху. В той же час перемога над рутиною дозволить уникнути конфліктів та зосередитись на досягненні поставлених цілей. Крім того, сьогодні варто провести «роботу над помилкам», що суттєво покращить ситуацію у житті.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для вас найбільш успішним періодом буде початок дня, який обіцяє фінансові надходження та можливість вирішити багато проблем. Після обіду зорі радять вам відпочити та розслабитись, уникаючи важких справ — це дозволить відновити сили і відчути гармонію в житті.

А вечір четверга православна Анжела Перл пропонує глибоко віруючим людям виконувати духовні практики, як того вимагає церква. Іншим же вона радить побути на самоті, слухаючи гарну нову українську музику.

Зокрема, пісню про наших захисників, які зустрічають Паску на полі бою.

Або трек волинського дуету SOLOVEI, DAROVANA, які пропонують зберегти наші добрі традиції, стосунки та відчуття — в тому числі і один до одного.

З вимогами духовної чистоти звернувся до слухачів добре відомий на Заході український жіночий гурт Mirami, який в новій композиції радить закоханим і всім людям перестати говорити неправду.

Про необхідність говорити тільки правду просить і колишній учасник дитячого «Голосу країни» (який вже виріс) DEMCHUK.

Тому що неправда приводить до того, що «стакани б'ються і сльози ллються». Про це попереджає співак TESLENKO, який раніше жалкував за старими фотографіями, а тепер видерся на стілець і дивиться не стелю (навіть страшно подумати, яку петлю він там шукає). Але будемо сподіватись, що юнака відговорять від непоправного, пояснивши, що з подібними речами не можна жартувати, тим більш у такий день.

І, нарешті, останнє. Так як українські виконавці останніми днями випускали правильні, але дуже жорсткі пісні, на допомогу їм прийшли німецькі красені-пенсіонери, які розуміють, що без радісних пісень — і свято не свято, і творчо опрацювали пісню Лайми Вайкуле про місто-порт у Мексиці Акапулько — в надії, що хоч це трохи звеселить українців.

Лайма, своєю чергою, вирішила не залишатись осторонь і довести, що її варіант набагато краще.

Хто з них має рацію, визначать слухачі.

А напередодні астрологи вже назвали два знаки зодіаку, на яких у травні чекають багатство та успіх.



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