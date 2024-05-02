Скоро зможуть зірвати куш: які три знаки розбагатіють у травні

На думку відомої астрологині Анжели Перл, Чистий четвер — підходящий час для початку нових проектів та розширення ділових зв'язків.

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І якщо ці зв'язки ретельно розвивати, то травень зможе стати місяцем фінансового успіху для декількох знаків зодіаку, серед яких три мають найкращі шанси, пише AstoOboz з посиланням на польський інтернет-ресурс.

Близнюки

Близнюки, народжені в травні, можуть розраховувати на грошові надходження від своїх близьких і друзів. Останнім часом ви могли стикатися з проблемами, які погіршили ваш фінансовий стан, однак ваше найближче оточення допоможе вам закрити «дірки» в бюджеті.

Крім того, в травні ви відчуєте прилив сил та енергії. Це дозволить вам показати гарні результати на роботі, тож ви можете розраховувати на бонус.

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Стрілець

У травні на Стрільців чекає цікава подорож. Це може бути або приватна, або ділова поїздка. Як би це дивно не звучало, але, повернувшись додому, ви привезете не лише сувеніри, валізи та спогади, а й чимало готівки. Таким чином ваша подорож може повністю окупитися завдяки спонтанним рішенням.

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Будьте впевненими у собі, не соромтеся проявлятися на публіці. Також не бійтеся ділитися своїми знаннями, адже вони можуть стати джерелом додаткового доходу.

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Риби

У травні Риби згадають те, про що давним-давно забули. Коли через свою щедрість та віру в добрі наміри ви позичали значну суму грошей, то не могли й подумати, що вони повернуться до вас тоді, коли ви вже не зможете про них згадати. Однак не дарма ви були впевнені в доброчесності людей, адже незабаром велика сума повернеться на ваш рахунок.

Крім того, в травні Риби також можуть розраховувати на надходження грошей з абсолютно несподіваного джерела.

Нагадаємо також про ексклюзивний гороскоп на травень для читачів «ФАКТІВ» від астрологині Людмили Булгакової.

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