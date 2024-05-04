Сина знаменитого тренера знайшли мертвим у європейській столиці (фото)

У сім'ї знаменитого баскетбольного тренера Владе Джуровича, який вигравав титули у рідній Сербії, а ще в Греції, Бельгії та на Кіпрі, сталася трагедія. У Белграді знайдено мертвим його 49-річного сина Небойшу, повідомляє kurir.rs. Раніше горе трапилося в сім'ї Кріштіану Роналду.

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Напередодні Джурович-старший подав заяву до поліції про зникнення сина, і ось тепер виявлено його тіло. Причина смерті невідома. Але, за попередніми даними, слідів насильства на тілі Небойші Джудовича не виявлено.

«У мене є син та дочка, я дуже радий, що вони є в моєму житті, — розповідав Владе Джурович в інтерв'ю виданню. — Ніна закінчила філософський факультет, а Небойша став психологом. Вони виросли без мене. Тому в нас досі немає тих стосунків, які мали би бути. Я їх мало балував, завжди був на тренуваннях, ганяючись за баскетболістами, уболівальниками та директорами клубів».

Початок 1990-х. Владе Джурович із дружиною, дочкою та сином

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За роки своєї яскравої тренерської кар'єри, що тривала з 1973 до 2019 року, 75-річний Владе Джурович очолював клуби з 11 країн. Фахівець, який став чемпіоном Югославії і як гравець, і як тренер, — володар Кубків Греції, Бельгії, Кіпру, а також Сербії та Чорногорії. Під його керівництвом збірна Сербії та Чорногорії у 2003 році здобула «золото» Всесвітньої універсіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст і тренер Франц Беккенбауер, який пережив смерть сина.

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Фото kurir. rs

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