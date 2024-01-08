Помер легендарний футболіст і тренер Франц Беккенбауер, котрий пережив смерть сина (фото, відео)

У віці 78 років у своєму будинку в Австрії пішов з життя один із найкращих футболістів ХХ століття, легендарний захисник «Баварії» та команди ФРН Франц Беккенбауер, котрого включили до складу збірної світу всіх часів, інформує Bild.

ВІДЕО ДНЯ

«З глибоким сумом ми повідомляємо, що наш чоловік і батько, Франц Беккенбауер, мирно помер уві сні вчора, в неділю, в оточенні своєї сім'ї. Ми просимо вас тужити мовчки і утримуватися від запитань», — йдеться у заяві близьких легенди футболу.

Відомо, що останніми роками Беккенбауер мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Німець переніс інсульт та операцію на серці. Також у нього була хвороба Паркінсона із супутньою деменцією. Його здоров'я підірвала смерть 46-річного сина Штефана, який помер 2015 року після тривалої боротьби з пухлиною головного мозку.

Дворазовий володар «Золотого м'яча» Франц Беккенбауер — чемпіон світу 1974 року та чемпіон Європи 1972-го у складі збірної ФРН, за яку зіграв 103 матчі. Разом із «Баварією» Кайзер Франц тричі поспіль вигравав Кубок європейських чемпіонів у 1974−1976 роках, а також виборов Кубок володарів кубків 1967-го та Міжконтинентальний кубок 1976-го.

РЕКЛАМА

Легендарний захисник першим зіграв 100 матчів за збірну ФРН

Крім того, Беккенбауер вигравав чемпіонат Німеччини з «Баварією» (чотири рази) та «Гамбургом», а також став триразовим чемпіоном США у футболці «Нью-Йорк Космос».

РЕКЛАМА

На тренерській ниві він виграв зі збірною ФРН чемпіонат світу 1990 року, ставши одним із трьох, хто піднявся на вершину і як гравець, і як тренер (разом з бразильцем Маріо Загалло, який пішов з життя кілька днів тому, і французом Дідьє Дешамом). Також у його колекції «срібло» ЧС-1986 із бундестім, «золото» чемпіонату Франції з «Марселем» та тріумф у бундеслізі, а також завоювання Кубка УЄФА з «Баварією».

Дві легенди футболу - Пеле та Франц Беккенбауер

РЕКЛАМА

Франц Беккенбауер був тричі одружений та виховав п'ятьох дітей.

Остання поява Франца на публіці. З дружиною Хайді та сином Йоелем в Австрії

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний німецький футболіст Герд Мюллер.

370

Читайте нас у Facebook та Instagram