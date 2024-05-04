У Німеччині викликали на килим російського дипломата: в чому причина

Тепер, коли розслідування завершено, уряд Німеччини впевнений: за хакерською атакою на сайт Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у січні 2023 року «однозначно» стоїть росія (а саме пов'язане з ГРУ рф хакерське угруповання APT28). Федеральне міністерство закордонних справ зараз підбиває перші підсумки — перед МЗС повинен відзвітувати в. о. тимчасового повіреного у справах російського посольства Олексій Корляков.

ВІДЕО ДНЯ

Тимчасового повіреного було викликано до МЗС Німеччини. Як повідомив речник відомства, виклик був дипломатичним сигналом, «щоб дати зрозуміти москві, що ми не приймаємо таку поведінку, що ми її чітко засуджуємо і що ми залишаємо за собою право застосувати наслідки».

Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що німецький уряд рішуче засуджує неодноразові та неприйнятні кібератаки з боку підконтрольних державі російських суб'єктів. Він вкотре закликає росію утриматися від таких дій. «Німеччина сповнена рішучості співпрацювати зі своїми європейськими та міжнародними партнерами для протидії таким кібератакам», — заявив Вольфганг Бюхнер.

Дії кібергрупи APT28, які здійснили хакерську атаку, можуть бути приписані російській військовій розвідці ГРУ на основі достовірної інформації від німецьких спецслужб, уточнив Бюхнер. Кампанія також була спрямована проти державних установ і компаній у сфері логістики, оборони, аерокосмічної галузі, ІТ-послуг, фондів та асоціацій.

РЕКЛАМА

«Вона була спрямована проти цілей у Німеччині та інших європейських країнах, а також проти цілей в Україні», — сказав він. Група APT28 також відповідальна за кібератаку на Бундестаг у 2015 році, пише видання n-tv.de.

Нагадаємо, СДПН оголосила, що в січні 2023 року електронні поштові скриньки, які належать керівництву партії, стали об'єктом кібератаки. За даними СДПН, це стало можливим через уразливість в системі безпеки компанії Microsoft.

РЕКЛАМА

«Не можна виключати, що стався відтік даних з індивідуальних поштових скриньок», — йшлося в повідомленні.

Додамо, що російські хакери не припиняють спроб нашкодити технологічному гіганту Microsoft і великим західним компаніям. Водночас українська розвідка зламала сайт міноборони росії і отримала дуже цінну інформацію.

РЕКЛАМА

166

Читайте нас у Facebook