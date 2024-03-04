Українська розвідка зламала міноборони росії: що вдалося дізнатися

Кіберфахівці ГУР, які нещодавно атакували російську програму керування безпілотниками, зламали міноборони росії.



В результаті DDoS-атаки українській розвідці вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф. «Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни», — зазначають в Головному розвідувальному управління Міноборони України.

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Фото ГУР МОУ

Фото ГУР МОУ

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між близько 2000 структурних одиниць силового відомства росії. Ця інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок.

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Фото ГУР МОУ

«Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою „бюрократъ“. У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― іванова тімура вадімовіча», — зазначили в розвідці та додали, що саме цей заступник російського міністра оборони сергія шойгу «відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною».



Нагадаємо, що нещодавно українські кіберфахівці з ІТ-Армії атакували Mаil. гu — найбільший інтернет-портал в росії. Усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх користувачів втрачали доступ до своїх акаунтів.

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Фото Pixabay

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