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На таких тримається Україна: Даніель Салем поділився емоційним відео з передової

14:35 4 травня 2024
Даніель Салем

Відомий телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який спілкується з дочкою на відстані, оскільки зараз захищає Україну на передовій, опублікував у своєму Instagram чергове відео з фронту.

В ньому він показав «історію однієї групи», з якою виконував бойове завдання.

На кадрах можна побачити, як українські воїни мужньо тримають оборону, ризикуючи своїм життям.

Відео також містить емоційні моменти, коли бійці допомагають пораненому побратиму.

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Даніель Салем не коментує деталей виконаного завдання, але підкреслює, що це лише один з багатьох прикладів героїзму та самовідданості українських захисників.

Своєю чергою, читачі акаунту пишуть про те, що відео стало ще одним свідченням незламності духу та стійкості українського народу у боротьбі за свою свободу та незалежність.

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Як повідомляли «ФАКТИ», 30 квітня на фронті загинув молодий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Чоловік рятував пораненого побратима.

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