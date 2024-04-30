«Дуже важко»: Даніель Салем розповів про спілкування з дочкою на відстані

Телеведучий та актор Даніель Салем, який торік розлучився із дружиною Марією, розповів про стосунки з дочкою Сантою-Луною на відстані. Як відомо, дівчинка із мамою наразі мешкають за кордоном, а артист служить у ЗСУ.

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«Дуже важко. Через два дні дочці дев'ять, і це третій день народження, який святкую не з нею. Санта-Луна займається танцям, малює, знає декілька мов. Дуже пишаюся. Я хотів би, щоб вона щодня була поруч зі мною. Але це неможливо, бо дитина за кордоном. Я зараз не можу з нею повноцінно спілкуватися, проте вдячний за те, що Марія дуже крута мама. Все робить, аби наше спілкування було нормальним».

Також Даніель зізнався, що говорив із дочкою про розлучення.

«Я думаю, що в кожної родини є свої методи. У нас наразі все нормально», — сказав він.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Даніель Салем розчулив піснею-присвятою побратимам.

Фото у заголовку з Instagram Даніеля Салема

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