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Рятував пораненого побратима: на фронті загинув актор Євген Шумілов

15:12 3 травня 2024
Євген Шумілов

Ще одна болюча втрата на фронті — 30 квітня загинув молодий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Трагічною звісткою поділився його колега Іван Марченко на своїй сторінці на Facebook. Євген загинув, рятуючи свого пораненого побратима.

«Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній — таким ти залишишся в моєму серці назавжди друже! У Євгена лишилася мама і вітчим з інвалідністю… Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що Ти зараз в кращому місці», — написав Іван Марченко.

Також режисер Антонію Лукіч, який працював з Євгеном, підтвердив новину.

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«Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла памʼять…», — написав Лукіч.

Євген Шумілов мобілізувався до лав Збройних сил України два роки тому, воював в легендарній Третій штурмовій бригаді.

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До того, як став на захист країни, Шумілов знімався в рекламі та в кіно. Відомий за ролями в таких проєктах: «Речовий доказ», «Реальна містика», «Сидорéнки-Сидóренки», «Швидка», «Агенти справедливості», «Відділ 44».

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на фронті провідного актора Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги Андрія Доманського.

А вдова актора Олексія Хільського Надія розповіла про те, як переживає втрату та вчиться жити без коханого.

Фото: instagram.com/eugene_shumilov

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