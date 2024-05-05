Світле Христове Воскресіння: найкращі листівки та вітання зі святом

Напередодні у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася щорічна церемонія сходження Благодатного вогню, а сьогодні, 5 травня, віруючі відзначають одне з найбільших свят — Воскресіння Господнє, Великдень.

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Зі світлим святом привітав українців митрополит Єпифаній: «Сердечно вітаю всіх з нагоди свята над святами — з Великоднем Господнім, зі Світлим Воскресінням Христовим! Це свято — про життя, про перемогу, про надію та віру. Нехай Воскреслий Христос у всіх куточках української землі та усюди, де живе і бореться нині українство, принесе надію та втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, незважаючи на всі труднощі та випробування, — йти вперед, до великої української Перемоги. Христос воскрес».

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З Великоднем вітаю Вас,

Нехай у цей чудовий час

Лунають дзвони в чистом небі

Та чується пташиний щебет.

Оселю хай наповнить світло,

Душа від доброти розквітне,

Нехай кругом любов панує,

І кожен кожного шанує.



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З чудовим святом Святого Великодня! Бажаю добра, світла та світу! Нехай ваші думки та дії будуть тільки з гарним посилом і на благо! Нехай оточують вас тільки добрі та світлі люди! Нехай дім буде повною чашею, де живуть кохання, спокій та турбота! Здоров'я вам та вашим близьким!

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Світле свято Великодня

Україною ступає…

То Христос — дитя Господнє

В сяйві неба Воскресає.

Хай дарує Він вам долю,

Без турбот і без жалю.

Про тепло Його любові,

Я для вас завжди молю!



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Христос Воскрес! У це світле і чисте свято бажаю у Вашому домі добра і благодаті. Нехай на душі завжди буде спокійно, над головою — мирне та ясне небо, а поряд — надійні та вірні друзі. Бажаю, щоб Великдень приніс Вам теплоту та радість у серці. Нехай Господь дарує Вам свою любов та міцну віру в душі. Зі святом!

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З чудовим Великоднім святом!

Вам зичу радості багато,

Натхнення, сили і здоров’я,

Без міри щастя і любові!

Хай благодать Господь дарує,

Хай в домі сміху не бракує.

Смачних яєць, смачної Пасхи,

Христос Воскрес усім на ласку!



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Фото Pixabay

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