Світле Христове Воскресіння: найкращі листівки та вітання зі святом
Напередодні у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася щорічна церемонія сходження Благодатного вогню, а сьогодні, 5 травня, віруючі відзначають одне з найбільших свят — Воскресіння Господнє, Великдень.
Зі світлим святом привітав українців митрополит Єпифаній: «Сердечно вітаю всіх з нагоди свята над святами — з Великоднем Господнім, зі Світлим Воскресінням Христовим! Це свято — про життя, про перемогу, про надію та віру. Нехай Воскреслий Христос у всіх куточках української землі та усюди, де живе і бореться нині українство, принесе надію та втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, незважаючи на всі труднощі та випробування, — йти вперед, до великої української Перемоги. Христос воскрес».
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З Великоднем вітаю Вас,
Нехай у цей чудовий час
Лунають дзвони в чистом небі
Та чується пташиний щебет.
Оселю хай наповнить світло,
Душа від доброти розквітне,
Нехай кругом любов панує,
І кожен кожного шанує.
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З чудовим святом Святого Великодня! Бажаю добра, світла та світу! Нехай ваші думки та дії будуть тільки з гарним посилом і на благо! Нехай оточують вас тільки добрі та світлі люди! Нехай дім буде повною чашею, де живуть кохання, спокій та турбота! Здоров'я вам та вашим близьким!
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Світле свято Великодня
Україною ступає…
То Христос — дитя Господнє
В сяйві неба Воскресає.
Хай дарує Він вам долю,
Без турбот і без жалю.
Про тепло Його любові,
Я для вас завжди молю!
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Христос Воскрес! У це світле і чисте свято бажаю у Вашому домі добра і благодаті. Нехай на душі завжди буде спокійно, над головою — мирне та ясне небо, а поряд — надійні та вірні друзі. Бажаю, щоб Великдень приніс Вам теплоту та радість у серці. Нехай Господь дарує Вам свою любов та міцну віру в душі. Зі святом!
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З чудовим Великоднім святом!
Вам зичу радості багато,
Натхнення, сили і здоров’я,
Без міри щастя і любові!
Хай благодать Господь дарує,
Хай в домі сміху не бракує.
Смачних яєць, смачної Пасхи,
Христос Воскрес усім на ласку!
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Фото Pixabay
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