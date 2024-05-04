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Світ

Кінця світу не буде: в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

16:30 4 травня 2024
Благодатний вогонь

У Велику суботу, 4 травня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася щорічна церемонія сходження Благодатного вогню, в якій взяли участь священнослужителі різних православних конфесій.

Церемонія розпочалася близько 12:30 за київським часом. Її транслювали онлайн у YouTube та соцмережах.

Історія церемонії

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Згідно з біблійними переказами, після страти Ісуса до печери з його тілом увійшов апостол Петро. Там він побачив яскраве світло, яке осяяло труну.

Тож винесення Благодатного Вогню (вогню із запалених свічок у Кувуклії) символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.

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Після цього Благодатний вогонь розвозять по усьому світу.

Зазначимо, що віруючі вважають — якщо Благодатний вогонь не зійде, це означатиме Друге пришестя Ісуса і, відповідно, кінець цього світу.

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А тим часом популярні українські телеведучі розповіли про власні сімейні традиції святкування Великодня.

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