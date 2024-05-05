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Клуб споживачів

Як за дві хвилини випрасувати м'ятий одяг без допомоги праски та фена: простий лайфхак

17:48 5 травня 2024
Одяг

В гардеробі кожної опрятної людини є одяг, який потрібно прасувати. Звісно що всі ми готуємо чистий одяг заздалегідь. Але може трапитись несподіванка — випрасуваний та повішений на тремпель в шафу одяг пом’явся. Така неприємність може трапитись, якщо в вашій шафі висить надто багато одягу. І виявили ви це, коли майже немає часу прасувати, або немає поряд праски, пише spiker.club.

Існує простий спосіб, який допоможе виправити ситуацію.

Для цього візьміть бальзам для волосся, оцет та дві склянки води. Налийте воду в банку, та додайте столову ложку 9% оцту. Перемішайте, а потім додайте одну чайну ложку бальзаму для волосся.

Ще раз все ретельно перемішайте, або, закривши банку кришкою, струсіть суміш. Потрібно, щоб у воді розчинився бальзам для волосся.

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Тепер перелийте приготовлений розчин у пляшку з розприскувачем та обробіть складки на одязі. Заломи та складки на одязі повинні швидко вирівнятись.

Раніше «ФАКТИ» писали, як прати тюль, щоб він був білосніжним.

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