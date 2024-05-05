Як за дві хвилини випрасувати м'ятий одяг без допомоги праски та фена: простий лайфхак

В гардеробі кожної опрятної людини є одяг, який потрібно прасувати. Звісно що всі ми готуємо чистий одяг заздалегідь. Але може трапитись несподіванка — випрасуваний та повішений на тремпель в шафу одяг пом’явся. Така неприємність може трапитись, якщо в вашій шафі висить надто багато одягу. І виявили ви це, коли майже немає часу прасувати, або немає поряд праски, пише spiker.club.

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Існує простий спосіб, який допоможе виправити ситуацію.

Для цього візьміть бальзам для волосся, оцет та дві склянки води. Налийте воду в банку, та додайте столову ложку 9% оцту. Перемішайте, а потім додайте одну чайну ложку бальзаму для волосся.

Ще раз все ретельно перемішайте, або, закривши банку кришкою, струсіть суміш. Потрібно, щоб у воді розчинився бальзам для волосся.

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Тепер перелийте приготовлений розчин у пляшку з розприскувачем та обробіть складки на одязі. Заломи та складки на одязі повинні швидко вирівнятись.

Раніше «ФАКТИ» писали, як прати тюль, щоб він був білосніжним.

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