Як погладити одяг якщо немає світла: кілька корисних лайфхаків

Масштабні атаки російських загарбників по об'єктах критичної інфраструктури змушують українців пристосовуватися до нових умов життя, коли газ, світло та вода не завжди подаються до квартир та будинків. А влада просить економити, включаючи лише одну лампочку, або один електричний прилад.

Наприклад, якщо випрати речі та помити посуд ще можна у холодній воді вручну за допомогою сучасних засобів, то попрасувати одяг без праски складно.

Але винахідливі господині намагаються знайти рекомендації, якими користувалися наші пращури, коли ще не було електрики.

Як відомо, розпрямити одяг можна за допомогою пари, але спосіб підходить, якщо чайник щойно скипів, а потім вимкнули світло.

Колись текстиль прасували сильно нагрітим залізом. Для цього варіанту прасування підійде бавовна та льон. Велюр та оксамит краще упорядковувати з виворітного боку і тільки через відрізок тканини. Це стосується і в'язаних речей.

Якщо вдома залишилася зламана праска, можна розігріти її на плиті та провести по м'ятій тканині.

Підійде випрямляч для волосся або плойка, але тільки для невеликих деталей. Перед процедурою необхідно перевірити металеву поверхню на наявність іржі, бруду, жиру та інших забруднень.

Щоб одяг розпрямився, можна його заново намочити. Такий варіант чудово підійде, якщо штани пом'ялися у деяких місцях, зім'явся в'язаний виріб.

Використовувати рідину замість праски можна, змішавши звичайну воду з оцтом та засобом для пом'якшення білизни. Потім збовтати, змочити чистий рушник, покласти на м'яту тканину. Розгладити руками, трохи розтягуючи убік. Можна зробити розчин лише з водою та 9% оцтом (3:1).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як обігріти квартиру без електрики.

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