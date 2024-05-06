Встромите у землю палицю, і вона зацвіте: як зробити ґрунт на дачі та городі більш родючим (три вірних способи)

Хороший урожай залежить від регулярного підживлення та кількості внесених добрив. Але ніяке підживлення не зможе принести великого ефекту, якщо ґрунт вже вичерпав себе і не містить речовин, які допомагають рослинам розвиватися.

ВІДЕО ДНЯ

В той же час є різні способи для того, щоб зробити ґрунт знову «жирним», поживним і врожайним, стверджують автори каналу для фермерів і дачників, у якого більше 800 тисяч підписників.

«Завдяки цим натуральним способам більше не буде потрібен перегній. Способи всі натуральні, перевірені часом, і всі виявили разючу ефективність. Зробіть так, і якщо ви згодом засунете на дачі в землю палицю, вона почне покриватись листям», — стверджують знавці дачної справи.

Секрет, за їх словами, в тому, що всі названі способи допомагають наситити ґрунт мікроелементами, вітамінами та мінералами, і саме головне, дають довготривалий ефект.

РЕКЛАМА

Всього ентузіасти-дачники називають три способи — три речовини, які суттєво покращують ґрунт на дачі чи городі.

Спосіб перший — додайте столову ложку крохмалю на відро води.

РЕКЛАМА

Спосіб другий, який здатний оновити навіть виснажений ділянку, полягає у використанні порошку куркуми (1 ложка на відро води).

І нарешті, надзвичайно ефективним на городі буде розчин звичайної харчової соди.

РЕКЛАМА

Також автор ролика рекомендує зміксувати всі три складники в одному розчині — так можна ще більше підвищити їхню ефективність.

Також нагадаємо, чим у травні варто підживити огірки, аби підвищити їхню врожайність і захистити від різноманітних хвороб, включаючи фітофтору, мучнисту росу.

21

Читайте нас у Facebook