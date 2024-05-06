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Встромите у землю палицю, і вона зацвіте: як зробити ґрунт на дачі та городі більш родючим (три вірних способи)

13:15 6 травня 2024
Родючий грунт

Хороший урожай залежить від регулярного підживлення та кількості внесених добрив. Але ніяке підживлення не зможе принести великого ефекту, якщо ґрунт вже вичерпав себе і не містить речовин, які допомагають рослинам розвиватися.

В той же час є різні способи для того, щоб зробити ґрунт знову «жирним», поживним і врожайним, стверджують автори каналу для фермерів і дачників, у якого більше 800 тисяч підписників.

«Завдяки цим натуральним способам більше не буде потрібен перегній. Способи всі натуральні, перевірені часом, і всі виявили разючу ефективність. Зробіть так, і якщо ви згодом засунете на дачі в землю палицю, вона почне покриватись листям», — стверджують знавці дачної справи.

Секрет, за їх словами, в тому, що всі названі способи допомагають наситити ґрунт мікроелементами, вітамінами та мінералами, і саме головне, дають довготривалий ефект.

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Всього ентузіасти-дачники називають три способи — три речовини, які суттєво покращують ґрунт на дачі чи городі.

Спосіб перший — додайте столову ложку крохмалю на відро води.

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Спосіб другий, який здатний оновити навіть виснажений ділянку, полягає у використанні порошку куркуми (1 ложка на відро води).

І нарешті, надзвичайно ефективним на городі буде розчин звичайної харчової соди.

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Також автор ролика рекомендує зміксувати всі три складники в одному розчині — так можна ще більше підвищити їхню ефективність.

Також нагадаємо, чим у травні варто підживити огірки, аби підвищити їхню врожайність і захистити від різноманітних хвороб, включаючи фітофтору, мучнисту росу.

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