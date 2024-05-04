Полийте цим огірки у травні, і вони миттю підуть в ріст: будете збирати урожай мішками (відео)

Травень — дуже продуктивний місяць для робіт на дачі, коли потрібно не тільки поливати смородину мікорізою, але й підживити інші культури, включаючи огірки.

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Підживлення в травні допоможе підвищити врожайність огірків, а також захистить їх від різноманітних хвороб, включаючи фітофтору, мучнисту росу і різноманітних шкідників.

«Ці підживлення працюють відразу по декільком напрямкам, захищають огірки і допомагають отримати дійсно великий врожай, — впевнені автори Youtube-каналу для городників. — Крім того, підживлені огірки будуть родити дуже довго — ми збираємо врожай навіть тоді, коли починаються перші заморозки. І саме головне — підживлення допомагають уникнути пожовтіння і гіркоти огірків».

Підживлювати огірки пропонується приблизно один раз на місяць.

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«Готуйтесь, що після підживлення будете збирати огірки відрами — незалежно від сорту», — запевняють автори каналу.

Підживлення готуються з натуральних інгредієнтів, які в кожного є вдома. Всі підживлення можна використовувати у травні- червні, щоб закласти основу гарного врожаю.

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Перше підживлення готується з сухими дріжджами. На 10 літрів води додати одну столову ложку дріжджів, перемішати, залишити на годину. Потім можна поливати під кожний кущ по 500 мл розчину. Також обробити рослини по листу.

Друге підживлення — це молоко або кефір, розчинені у 10 літрах води. Його під кожний кущ потрібно літр. Теж обробити рослини по листу.

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Третє підживлення — розчинена у воді харчова сода. На 10 літрів води одна чайна ложка соди. Для поливу — літр розчину під кожний кущ. Також варто обробити рослини по листу.

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