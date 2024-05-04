Полийте ці рослини молоком: урожай будете збирати відрами

Любителі вирощуванні на дачі екологічно чистих рослин власними силами знають, що городина любить молочну підгодівлю. Зокрема, молоко або кефір використовують для другого підживлення огірків, розчиняючи у 10 літрах води. Його під кожний кущ потрібно літр.

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Також підгодівлю молоком люблять коренеплоди, помідори, цибуля, огірки, плодові дерева, кімнатні квіти, особливо троянди і півонії. В той же час агрономи не рекомендують застосовувати молоко для баклажанів і перців, попереджає Ukr.Media.

Для кореневого підживлення городніх культур молоко рекомендується розводити з водою в пропорції 1:5 і заливати навколо рослин канавки. Для збільшення ефективності добрива можна додати трохи йоду (10 крапель на 10 літрів води з молоком). Під час поливу кімнатних рослин рекомендується розводити чайну ложку молока в літрі відстояної води. Перед поливом молочною сумішшю квіти слід полити чистою водою.

Молоко також можна успішно застосовувати для боротьби з хворобами і шкідниками рослин, такими як фітофтороз, борошниста роса, попелиці, листовійки. Для підготовки розчину необхідно розвести літр молока в 10 літрах води, додати 30 крапель йоду і 20 грамів господарського мила.

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Такий незвичайний, але ефективний метод удобрення і захисту рослин дасть вам змогу радіти буйному цвітінню і рясному врожаю, не вдаючись до використання хімічних препаратів.

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