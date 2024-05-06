Паліндром випустив до 10-річчя «Азову» пісню «про вільних, що обирають боротьбу»

Незважаючи на утиски бюрократів і несправедливість з боку іноземних партнерів, 12-а бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України успішно виконує всі поставлені перед нею завдання і вчора у ранзі переможців відзначила своє 10-річчя.

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Цій події репер у минулому і митець у сьогоденні Степан Бурбан («Паліндром») присвятив нову пісню «Іскрить».

Артист зазначає, що над її створенням він співпрацював разом із підрозділом.

«Слова цієї пісні про тих, хто з самого початку російського вторгнення став на захист України. Про тих, хто кожен день перемагає темряву та її страх. Про вільних, що обирають боротьбу», — говориться в анонсі до кліпу.

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Пісня вийшла 5 травня — день, коли «Азов» відзначав своє десятиріччя.

«Ця пісня — плід моєї співпраці з підрозділом до десятої річниці його створення. Від перших боїв 2014 року і до сьогодні, цей підрозділ завжди долає неможливе. Попри всі перепони на своєму шляху, попри ворожу пропаганду, „Азов“ живе і буде жити», — скзано на сайті кліпу.

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Співак призиває пам'ятати всіх азовців, які віддали життя за свободу України. Пам'ятати і боротись за понад 900 азовців, які досі перебувають у ворожому полоні.

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Також до відео Степан Бурбан додав посилання на збір (https://send.monobank.ua/jar/Xtz2oqi9x) на 500 FPV-дронів для «Азову».

Нагадаємо, що до річниці легендарного військового підрозділу «Азов» пісню випустив і український гурт «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ». Вона називається «Героям».

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