«Без обмежень» новим кліпом привітали легендарний «Азов» із 10-річчям (відео)

5 травня бригада «Азов» відзначає 10 років із дня створення. До річниці легендарного військового підрозділу український гурт «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» випустив кліп на пісню «Героям».

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Ця відеоробота створена за сприяння бригади «Азов». До неї увійшли ексклюзивні кадри, зняті бійцями на полігонах, на полі бою та під час боїв за «Азовсталь». Більшість відео зняті на Оріхівському та Кремінському напрямках за останні рік-півтора. Є й кадри з Маріуполя початку повномасштабного вторгнення та виходу з «Азовсталі».

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Кліп «Героям» — це не просто музичне відео. Це вшанування тих, хто віддає своє життя та здоров'я за свободу нашої країни. Ця пісня насамперед — ода мужності та патріотизму українських військових. Вона говорить про боротьбу, братерство та відданість своїй країні, вселяє віру та віддає шану тим, хто бореться за свободу.

Окрім цього, гурт створив спільний благодійний мерч з громадською організацією Azov One. Увесь прибуток з продажів піде на закриття збройних потреб бригади «Азов». Придбати мерч можна на концертах гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» або ж онлайн на офіційному сайті гурту.

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Як писали «ФАКТИ», днями лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, який розлучився з дружиною після 15 років шлюбу, підігрів чутки про роман зі своєю піарницею Юлією.

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