У Саудівській Аравії намагалися вбити наслідного принца (відео)

Нещодавно в Іспанії було скоєно вдалий замах на російського пілота, який перегнав в Україну військовий гелікоптер вкс росії. А наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бен Салману пощастило — його машину підірвали, проте він залишився живим.

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Як пишуть ЗМІ, є багато загиблих серед королівської гвардії, а спадкоємець навіть не постраждав. Також стверджується, що нападника затримано.

Принц Мухаммед бен Салман — старший із шести синів короля Салмана від його третьої дружини. Прем'єр-міністр Саудівської Аравії (з 27 вересня 2022 року), який раніше був міністром оборони країни, має п'ять повнорідних молодших братів.

У соцмережах Близького Сходу обговорюється, що нібито наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед Бен Салман дивом уникнув убивства під час замаху в Ер-Ріяді. pic.twitter.com/Oj5w1bIpin РЕКЛАМА May 6, 2024

На спадкового принца СА вже вчиняли замах — у 2017 році один із саудівських приців вирішив звести з ним рахунки, намагаючись позбутися конкурента.

Ім'я Мухаммеда бен Сальмана фігурувало у скандалі, пов'язаному із вбивством опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі. У 2018 році його востаннє бачили живим, коли він входив до саудівського консульства у Стамбулі. Там на нього чекала група співробітників спецслужб, яка спеціально прибула з Ер-Ріяда. Хашоггі катували, вбили, його тіло розчленували і, мабуть, спалили.

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Нагадаємо, що раніше журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявляв, що перед повномасштабним вторгненням росії в Україну елітна група російських спецназівців місяцями жила у Києві, готуючись до замахів на найвище керівництво України.

Фото з Вікіпедії

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