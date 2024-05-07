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Світ

У Саудівській Аравії намагалися вбити наслідного принца (відео)

12:16 7 травня 2024
Мухаммед бен Салман

Нещодавно в Іспанії було скоєно вдалий замах на російського пілота, який перегнав в Україну військовий гелікоптер вкс росії. А наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бен Салману пощастило — його машину підірвали, проте він залишився живим.

Як пишуть ЗМІ, є багато загиблих серед королівської гвардії, а спадкоємець навіть не постраждав. Також стверджується, що нападника затримано.

Принц Мухаммед бен Салман — старший із шести синів короля Салмана від його третьої дружини. Прем'єр-міністр Саудівської Аравії (з 27 вересня 2022 року), який раніше був міністром оборони країни, має п'ять повнорідних молодших братів.

На спадкового принца СА вже вчиняли замах — у 2017 році один із саудівських приців вирішив звести з ним рахунки, намагаючись позбутися конкурента.

Ім'я Мухаммеда бен Сальмана фігурувало у скандалі, пов'язаному із вбивством опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі. У 2018 році його востаннє бачили живим, коли він входив до саудівського консульства у Стамбулі. Там на нього чекала група співробітників спецслужб, яка спеціально прибула з Ер-Ріяда. Хашоггі катували, вбили, його тіло розчленували і, мабуть, спалили.

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Нагадаємо, що раніше журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявляв, що перед повномасштабним вторгненням росії в Україну елітна група російських спецназівців місяцями жила у Києві, готуючись до замахів на найвище керівництво України.

Фото з Вікіпедії

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