Головне розвідувальне управління генерального штабу збройних сил росії за довгі місяці до початку повномасштабного вторгнення в Україну розпочало операцію з ліквідації верхівки української влади.

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Відомий міжнародний журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що перед повномасштабним вторгненням елітна група спецпризначенців з російського Головного розвідувального управління місяцями жили у Києві, щоби ліквідувати вище керівництво України. Вже відома більшість подробиць цієї операції, повідомляє TSN.ua.

Вони обіцяли провести «найкрасивішу» спецоперацію і цим закінчити війну. Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил росії за довгі місяці до початку повномасштабного вторгнення розпочало операцію з ліквідації верхівки української влади.

Для цього до Києва прибула елітна група озброєних до зубів російських спецпризначенців, яка мала в потрібний момент захопити урядовий квартал Києва та ліквідувати міністрів і президента України Володимира Зеленського.

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«Ще за кілька тижнів до початку війни вони зайшли через Білорусь, щоб бути поблизу Києва. Частина з них увійшла до Києва і готувалася до взяття урядового кварталу, люди, підпорядковані Авер'янову … Їх було близько 30, це дуже елітна група…» — каже Грозєв.

Але їхня операція одразу пішла не за планом. Ще до вторгнення на базі ГРУ рф був створений, як каже Грозєв, «клон» пвк «вагнер», який і мав скоїти замах. Після 24 лютого 2022 року московським спецпризначенцям таки вдалося потрапити до Києва. Завдання у них було очевидне — в годину «X» зі зброєю наперевіс знищити політичне керівництво України і спричинити хаос у державі.

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Розслідувачі Bellingcat стверджують, що їм вдалося вистежити ГРУшників та прослухати всі їхні розмови. Схоже, росіяни у чомусь прорахувались і були вимушені місяцями переховуватись в Україні.

«Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди. І було і страшно, і смішно: страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ставали все менш ура-патріотами, почали критикувати керівництво за погано сплановану операцію. Вони спочатку писали дружинам, що залишаться на тиждень, потім на два тижні, а після — на місяць, пів року… Вони стали сумніватися у вірності своїх дружин, можна про це написати роман. Як команда, яка мала за тиждень забезпечити росії перемогу, стала психологічними жертвами їхньої ж власної війни», — розповів Грозєв.

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За його даними, принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та знищити, втім, не всіх. Грозєв каже, що в росії виявилось не так багато спеціалістів, які могли здійснити таку масштабну операцію, тож задіяли буквально всіх. Серед грушників, які збирались вбити Зеленського, були відомі всім так звані Петров і Боширов. Раніше розслідувачі звинуватили цих двох грушників, справжні імена яких Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, в отруєнні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. Це сталося у 2018 році.

«Ті самі люди. Зрозумій, як мало таких „якісних“ людей, на їхню думку, якщо вони рециклювали тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруїли болгарського бізнесмена Гебрєва і Скрипалів. Всі ці люди (і Петров і Боширов — Авт.) були на території України, щоб взяти в полон або вбити політичне керівництво України», — каже Грозєв.

Натомість ті з росіян, кому вдалося врятуватися, зараз перебувають у російському тилу і беруть участь у війні з Україною дистанційно, але є й ті, хто продовжує час від часу проникати в Україну.

«Частину з них вбили. Для нас зараз цікаво зробити список тих, кого вбили Збройні сили України. Для нас це важливо, бо ці люди найнебезпечніші для нас — для розслідувачів та російської опозиції за кордоном, тому що, навіть якщо вони не можуть, як раніше, подорожувати світом, вони є спеціалістами щодо організації замахів за кордоном. Тому важливо зрозуміти, кого з них вже немає в живих. Там точно є ті, хто загинув ще тоді, а інші трохи більш ніж за рік повернулись в тил і почали далі планувати диверсійні дії з росії. Зараз частина з тих, хто вижив, продовжує займатися диверсійними проникненнями на територію України з Білорусі», — каже він.

Як писали «ФАКТИ», ватажок окупованої Ічкерії рамзан кадиров ще на початку лютого 2022 року особисто отримав від російського диктатора володимира путіна наказ вбити президента України Зеленського.

У серпні 2022 року Служба безпеки України звинуватила громадянина росії у підготовці до замаху на життя президента Зеленського та в змові щодо насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.

Пізніше британська газета The Independent повідомила, що директор ЦРУ Вільям Бернс особисто зустрічався з президентом України Зеленським, щоб попередити його про замах. Це було до початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

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