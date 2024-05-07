«У мене особлива дитина»: український гуморист вперше розповів про діагноз сина

Український гуморист Володимир Жогло, відомий за проєктами «Варяти шоу» та «Те саме шоу», вперше розповів про діагноз свого 3-річного сина Остапа. Шоумен зізнався, що в хлопчика є ознаки аутизму. Проте офіційний діагноз ще не поставлено. Адже це встановлюється після чотирьох років. Вже зараз вони з дружиною Іриною консультуються зі спеціалістами та роблять усе можливе для всебічного розвитку Остапа, враховуючи наявні симптоми.

ВІДЕО ДНЯ

«Я ніколи ніде про це не говорив. Нам ще конкретно діагноз „аутизм“ не поставили. Ми чекаємо формально чотирьох років. До чотирьох років можуть бути якісь зміни в психіці дитини, але ми вже чітко розуміємо… Я не хочу, щоб нам ставили діагноз раніше, бо люди є дуже цинічні. Мені байдуже, а моїй дружині буде неприємно, якщо будуть казати: „Ага, зробив дитині інвалідність“. Моїй дружині було б це дуже боляче», — поділився Володимир в інтерв’ю Славі Дьоміну.

За словами гумориста, вони почали помічати певні ознаки майже з півторарічного віку дитини. Бо ж мали досвід спілкування з батьками таких дітей — їхній кум виховує дитину з аутизмом.

РЕКЛАМА

«Ми почали розуміти що щось не так трішки раніше, ніж у півтора року. У кума син теж має аутизм. Я розумів, які є основні моменти, на які треба звернути увагу, що це вже проявлення аутизму. Це відсутність вказівного жесту, ігнорування іграшок і механізмів, вони зосереджуються на чомусь одному, не відкликається на ім'я, не реагує на різкі звуки», — розповів Жогло.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що молодшому синові Тімура Мірошниченка зробили операцію. Марсель має кілька діагнозів та потребує особливої уваги.

Фото: instagram.com/zhohlovolodymyr

РЕКЛАМА

276

Читайте нас у Facebook