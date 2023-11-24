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Сину Тімура та Інни Мірошниченків зробили операцію

18:23 24 листопада 2023
Тимур Мірошниченко з дружиною та сином

Молодшому синові Тімура та Інни Мірошниченків, які хочуть всиновити ще одну дитину, зробили операцію. Про це зіркові батьки розповіли на своїх сторінках в соціальних мережах. За їхніми словами, це перше хірургічне втручання із запланованих. Необхідно виправити вади, які виникли у Марселя через передчасне народження.

Наразі Інна з хлопчиком перебувають у дитячій лікарні. За її словами, операція пройшла вдало, а сина називає маленьким героєм.

«Отямився. Дякую всім за підтримку. Це була планова операція з найкращими лікарями у світі. У Марселя попереду ще кілька. Перша минула успішно. Я взагалі не хвилювалася. Хейтери скажуть: бо усиновлений. А я скажу: бо розумію, що це кроки до повноцінного життя нашого сина. І що нарешті він пройде це не сам. Розплакалась лише раз. Від сили духу іншим мам. Які годинами ридають під операційними. Але щойно дитина відкриває очі, мама спокійна і усміхнена. Бо „все буде добре, сонечко! Мама поруч“. Ця суперсила вдавати спокій і рівновагу, коли щойно тебе всю трясло… Це про мам. В цей момент я розплакалась від щастя, що Марсель теж це почує і відчує!» — розповіла Інна.

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Нагадаємо, Тімур та Інна Мірошниченки усиновили хлопчика з дитячого будинку. У дворічного Марселя є певні проблеми зі здоров’ям через передчасне народження. Він потребує хірургічного втручання та лікування.

Нещодавно Мірошниченки охрестили названого сина.

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