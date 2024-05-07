Досвідчені автомобілісти, які раніше розповіли про головні критерії вибору літніх шин, поділилися порадами, як бути при несподіваному проколі шини посеред дороги, пише «Телеграф».

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У такому випадку шину підкачують, використовують ремкомплект чи викликають евакуатор. Якщо вам не підходять ці варіанти, можна спробувати налити воду в шину. Ще з часів СРСР такий метод використовували народні умільці, щоб хоч ненадовго продовжити поїздку.

Так, щоб доїхати до СТО, деякі водії заливали в шину кілька літрів води. Це потрібно для того, щоб ізолювати дірку від повітря.

Працює банально — за допомогою відцентрових сил, коли колесо крутиться. При цьому важливо докачати колесо до тиску в 1,5 атмосфери. Тоді ви зможете їхати зі швидкістю до 25 кілометрів на годину. Таким чином вдасться проїхати навіть кілька десятків кілометрів.

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Іноді водії тракторів використовують цей метод, щоб зробити техніку важчою і запобігти її пробуксовуванню. Важче колесо має краще зчеплення з дорогою, але по суті вода виконує більше функцію баласту. Цей процес навіть отримав назву рідкого баластування шини.

Раніше «ФАКТИ» писали, за чим потрібно уважно слідкувати, коли на СТО встановлюють зимові шини.

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