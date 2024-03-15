Завжди обирайте «золоту середину»: головні критерії вибору літніх шин

Нещодавно ми публікували поради досвідчених автовласників, які можуть попередити швидке зношування вузлів вашої автівки. Тепер поговоримо про шини. Всі нові автомобілі комплектуються літніми шинами, і, будьмо чесними, дуже мало хто замінює їх на будь-які інші відразу після покупки. Якщо ви розглядаєте можливість покупки нового комплекту шин, швидше за все, це пов'язано з тим, що старі вже зношені. Це дуже важлива річ, яку слід враховувати, хоча мало хто про це думає, пише Tires vote. Нагадаємо про те, коли приходить час заміни зимових шин на літні.

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Типорозміри шин, дозволені для вашого автомобіля, вказані в інструкції з експлуатації. Або, що ще простіше, ви можете подивитися на інформаційну наклейку на одвірку біля водійського сидіння або на внутрішній стороні кришки лючка бензобаку, де вказані як розміри шин, так і рекомендований тиск в них при різному навантаженні. У більшості автомобілів такі наклейки містять більше одного допустимого діаметру шин. Вибір за вами, але чи готові ви замінити колеса разом з шинами? Якщо колісні диски залишаються незмінними, на більшості автомобілів ви можете змінити висоту та ширину профілю шини лише незначно, ±5% та ±10 мм відповідно.

Широкі шини забезпечують більшу площу контакту, а отже, краще зчеплення з дорогою, краще прискорення і краще гальмування. Вузькі шини поводяться більш стабільно на асфальті. Чим вищий профіль, тим міцніша шина. Чим нижчий профіль, тим більший ризик пошкодження боковини шини. Наприклад, найбільш навантажена передня вісь Renault Duster може нести не більше 1015 кг. Відповідно, потрібно вибрати шини, кожна з яких може витримати навантаження 510 кг. Тоді, виходячи з таблиці, ми отримаємо індекс навантаження не менше 85. Однак краще перестрахуватися. Оптимальним варіантом буде діапазон 90−93.

Обирайте завжди «золоту середину» — дочірні бренди провідних виробників шин: їхня продукція не поступається за якістю преміум-брендам, і при цьому коштує відносно недорого.

Спрямований рисунок протектора краще відводить воду і в більшості випадків тихіший, ніж симетричний. Однак найтихіші шини, які також забезпечують відмінну керованість, — це шини з асиметричним малюнком протектора. У таких шинах всі зони малюнка протектора працюють з максимальною ефективністю в різних режимах руху.

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Індекси навантаження і швидкості повинні перевищувати можливості вашого автомобіля. Однак надмірний запас міцності за цими параметрами зробить шину жорсткою і важкою, що негативно позначиться на комфорті їзди і витраті палива. Чим легша шина, тим краще. Енергозберігаючі технології використовуються навіть у деяких недорогих шинах і дійсно допомагають зменшити споживання пального. Таким чином, вибираючи зі звичайних шин, віддавайте перевагу легшим, оскільки вони краще економлять паливо.

Ви можете купити шини на ринку, в дилерському центрі, в торговому центрі або в інтернеті — вибір за вами. Всі ці способи мають свої плюси і мінуси. Купуючи шини на ринку, ви ризикуєте отримати браковані шини, які неправильно зберігалися. Супермаркети іноді пропонують шини за дуже низькими цінами, і якщо ви можете бути абсолютно впевнені, що ці шини не пролежали на складі десятиліттями, купуйте їх. Однак вибір брендів і розмірів тут дійсно обмежений. Шанси на те, що ви знайдете модель і розмір, який вам потрібен, досить низькі. На шині обов'язково повинна бути вказана дата її виготовлення. Перші дві цифри означають тиждень виробництва, а другі дві — рік виробництва.

Купувати шини онлайн зручно, але ви ніколи не можете бути впевнені, що те, що ви бачите, є тим, що ви отримаєте. Ви побачите дату виробництва або навіть країну походження тільки тоді, коли побачите шини в момент доставки. Але ви завжди можете повернути свою покупку. Єдине, що ви втратите — це час, який ви витратили на очікування доставки. Крім того, багато інтернет-магазинів наполягають на передоплаті.

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Перевага шинних магазинів полягає в тому, що ви можете повністю оглянути шини перед покупкою, а якщо ви придбаєте шини, то вони часто встановлять їх на ваш автомобіль безкоштовно в якості бонусу. Це, мабуть, найбезпечніший і найзручніший варіант.

Раніше «ФАКТИ» писали, як частіше всього дурять відвідувачів автосервісів.

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