Коломойський отримав ще одну підозру: в чому звинувачують бізнесмена

Бізнесмену Ігорю Коломойському, який є фігурантом кількох кримінальних справ, оголосили ще одну підозру — цього разу в організації умисного вбивства.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Нацполіції.

За даними слідства, у серпні 2003-го року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Лікарям вдалося врятувати потерпілого.

У поліції повідомляють, що мотивом замовлення стала помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці.

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«Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція отримала неспростовні докази, що підтверджують особу замовника.

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«Встановлено, що бізнесмен, який з вересня 2023 року знаходиться під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, ще у 2003 році замовив вбивство адвоката. Мотив: помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці», — йдеться у повідомленні.

«Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину», — додали правоохоронці.

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Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року. Він є фігурантом кількох кримінальних справ.

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з «Приватбанку» загалом 15 млрд грн.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн. У СІЗО бізнесмен Ігор Коломойський розпочав інформаційні атаки на суддів.

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