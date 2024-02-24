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Події

Коломойський запустив дискредитаційну кампанію проти суддів? — ЗМІ

22:22 24 лютого 2024
Ігор Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський, підозрюваний у кримінальній справі за шахрайство та відмивання грошей, розпочав інформаційні атаки на суддів. Про це йдеться у матеріалі KP.UA.

Як пише видання, для реалізації цієї дискредитаційної кампанії на «1+1» було створено проект «Хапуга.UA».

«Прикриваючись викриттям корупції у судовій сфері, його журналісти публікують сюжети, в яких фігурують виключно судді, які розглядають справу Ігоря Коломойського», — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що у цих сюжетах поширюють неправдиву інформацію про суддю, яка свого часу залишила під вартою главу «Укрбуду» Максима Микитася, який, за даними слідства, скоїв махінації з квартирами Нацгвардії.

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«Крім того, вона також продовжила домашній арешт сумнозвісному наміснику Києво-Печерської лаври Павлу Лебедю «, — пише «КП».

У матеріалі стверджується, що через тиск на суддів одіозний олігарх намагається уникнути ув'язнення.

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