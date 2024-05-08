«Поводився жахливо»: зірка Голлівуду звинуватила російського режисера в жінконенависництві

Зірка картини «Оппенгеймер», яка стала одним із найкасовіших фільмів минулого року, британська акторка Емілі Блант поділилася спогадами про свій кастинг на роль у фільмі «Лев взимку» російського режисера Андрія Кончаловського. В інтерв'ю The Sun Емілі Блант зізналася, що їй не сподобалося, як Кончаловський поводився з нею під час проби на роль у 2002 році. Тоді майбутній зірці Голлівуду було 19 років.

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«Він був дуже жорстоким під час проб. Йому було приємно ставити мене на місце, а атмосфера була жінконенависницькою. Я була розчавлена, коли все закінчилося. Я добре запам'ятала той досвід. Це було жахливо, на той момент я почувалася нікчемною», — згадує Емілі свій досвід роботи з Андрієм Кончаловським.

Андрій Кончаловський

Актриса зазначила, що їй довелося зіткнутися з неприємним ставленням з боку режисера. «Режисер поводився жахливо. Ти все ж таки не завжди досить стійка, подібне ставлення зачіпає твої почуття, тому актори іноді почуваються як в окопах. Буває, що все виходить легко і красиво, а іноді доводиться стикатися з чимось болючим. Зазвичай я готова до подібних речей. Як актор ти маєш бути готовий тримати удар», — каже голлівудська зірка.

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Роль, на яку претендувала Блант, у підсумку дісталася дружині режисера Андрія Кончаловського, Юлії Висоцькій.

Нагадаємо, що 2021 року інтерес до церемонії вручення російської премії кінокритики та кінопреси «Білий слон» був підігрітий скандалом — Андрій Кончаловський попросив, щоб його картину «Дорогі товариші!» було викреслено з номінантів, коли дізнався, що на премію претендує також документальний фільм-розслідування Олексія Навального «Палац для путіна».

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Фото з Вікіпедії

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