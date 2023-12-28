Названо найкасовіші фільми 2023 року

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим продуктом в історії українського кінематографа. А для світового кінопрокату рік, що минає, виявився не надто успішним. Усе ще даються взнаки наслідки пандемії коронавірусу, вважають експерти. А ось кінокритики вважають, що ковід тут ні до чого. На їхню думку, кіноіндустрія перебуває в глибокій кризі. Глядачам набридли фільми-комікси про супергероїв, які лише кілька років тому збирали повні кінотеатри і забезпечували кіностудіям мільярдні доходи. У 2023 році лише двом картинам вдалося подолати позначку в 1 млрд доларів.

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Представляємо першу десятку найкасовіших фільмів року, що минає. Рейтинг складено на основі даних сайту Box Office Mojo.

1. «Барбі» — 1 мільярд 441 мільйон 820 тисяч доларів. Режисер Грета Гервіг. У головних ролях — Марго Роббі та Раян Гослінг. Фільм знятий студією Warner Bros. Бюджет — 145 млн доларів. У прокат вийшов у липні. Картина викликала справжню «Барбіманію» в усьому світі.

2. «Брати Супер Маріо в кіно» — 1 мільярд 361 мільйон 367 тисяч доларів. Комп'ютерно-анімаційний фільм студії Universal Pictures. Режисери Аарон Хорват і Міхаель Єленік. Картина заснована на серії відеоігор Mario компанії Nintendo. У прокат вийшов у квітні.

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3. «Оппенгеймер» — 952 мільйони 16 тисяч доларів. Режисер Крістофер Нолан. У головних ролях — Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон, Флоренс П'ю. Фільм знятий студією Universal Pictures. Бюджет — 100 млн доларів. Касовий успіх біографічної драми про творця атомної бомби став повною несподіванкою для критиків. Фільм вийшов у прокат у липні.

4. «Вартові Галактики. Частина 3» — 845 мільйонів 556 тисяч доларів. Режисер Джеймс Ганн. У головних ролях — Кріс Претт, Зої Салдана, Дейв Батіста. Фантастичний комедійний бойовик знятий студією Marvel за участю Walt Disney. Бюджет — 250 млн доларів. У прокат вийшов у травні.

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5. «Форсаж 10» - 705 мільйонів 875 тисяч доларів. Режисер Луї Летер'є. У головних ролях — Він Дізель, Мішель Родрігес, Джейсон Момоа. Бойовик знятий студією Universal Pictures. Бюджет — 340 млн доларів. Десятий «Форсаж» виявився не настільки касовим, як його попередники. Наприклад, «Форсаж 8» зібрав у 2017 році 1 мільярд 236 мільйонів доларів. Після цього намітився спад інтересу глядачів до франшизи. Однак її творці не мають наміру зупинятися. «Форсаж 11» має вийти в прокат у 2025 році. А десята частина з'явилася в травні.

До першої десятки увійшли також «Людина-павук: Павутина всесвітів» (690 млн 517 тисяч доларів), «Русалонька» (569 млн 626 тисяч доларів), «Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина перша» (567 млн 535 тисяч доларів), «Елементарно» (496 млн 307 тисяч доларів), «Людина-мураха і Оса: Квантоманія» (476 млн 71 тисяча доларів).

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Раніше повідомлялося, що Американський інститут кіно назвав найкращі фільми та серіали 2023 року.

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