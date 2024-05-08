«З днюхою, коханий»: Настя привітала сумного Потапа з днем народження

Після танців з кросівком на голові репер Потап, схоже, втратив здатність радіти життю і на всіх фото з'являється з сумною посмішкою.

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Навіть сьогодні дружина Анастасія привітала його знімком, на якому у Потапенка досить жалісний вигляд — незважаючи на той факт, що 8 травня Олексію виповнилося цілих 43 рочки!

Сумний продюсер

«Happy birthday, love», — написала Каменських і поставила емодзі у вигляді сердечка.

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На відміну від неї більшість коментаторів написали багато образливих слів про те, що Потап — ухилянт, утікач, і взагалі не потрібен Україні.

Були, звичайно, і добрі вітання, але вони «тонули» у масі негативу.

Згодом Настя опублікувала набагато веселіший пост, де на першому фото каруселі зображена вона сама з щирою посмішкою.

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«Мої емоції, коли бачу ваші відео, be like: Ви неймовірні», — написала зірка.

Секрет радості простий — в каруселі відео того, як люди танцюють під «Молоко» співачки.

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Але в цьому випадку не обійшлося без хейту: злі українці почали писати, що для того, щоб так «дригатися» під жахливу музику, потрібно щось «прийняти» для веселощів.

На щастя, Каменських не стала відповідати на образи, розуміючи, що нелегкі час потрібно просто пережити.

Адже її вже не вперше атакують хейтери, «нагороджуючи» образливими прізвиськами. І все це згодом, певно, пройде.

Фото instagram.com/realpotap та instagram.com/kamenskux/

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