39.26 / 39.77 42.22 / 42.86
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«З днюхою, коханий»: Настя привітала сумного Потапа з днем народження

17:17 8 травня 2024
Весільне фото Насті і Потапа, 2019 рік

Після танців з кросівком на голові репер Потап, схоже, втратив здатність радіти життю і на всіх фото з'являється з сумною посмішкою.

Навіть сьогодні дружина Анастасія привітала його знімком, на якому у Потапенка досить жалісний вигляд — незважаючи на той факт, що 8 травня Олексію виповнилося цілих 43 рочки!

Сумний продюсер

«Happy birthday, love», — написала Каменських і поставила емодзі у вигляді сердечка.

РЕКЛАМА

На відміну від неї більшість коментаторів написали багато образливих слів про те, що Потап — ухилянт, утікач, і взагалі не потрібен Україні.

Були, звичайно, і добрі вітання, але вони «тонули» у масі негативу.

Згодом Настя опублікувала набагато веселіший пост, де на першому фото каруселі зображена вона сама з щирою посмішкою.

РЕКЛАМА

«Мої емоції, коли бачу ваші відео, be like: Ви неймовірні», — написала зірка.

Секрет радості простий — в каруселі відео того, як люди танцюють під «Молоко» співачки.

РЕКЛАМА

Але в цьому випадку не обійшлося без хейту: злі українці почали писати, що для того, щоб так «дригатися» під жахливу музику, потрібно щось «прийняти» для веселощів.

На щастя, Каменських не стала відповідати на образи, розуміючи, що нелегкі час потрібно просто пережити.

Адже її вже не вперше атакують хейтери, «нагороджуючи» образливими прізвиськами. І все це згодом, певно, пройде.

Фото instagram.com/realpotap та instagram.com/kamenskux/

109

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

томати

Томати будуть розміром з голову дитини: що покласти на дно лунки, щоб зібрати добрий врожай помідорів

Оформлення картки

Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

дівчина

Козорогам — реалізація ідей, Тельцям — підтримка оточення, а Овнам — позитивні зміни у житті: що обіцяють зорі українцям 8 травня

Штрафні санкції за порушення норм мобілізації

Штрафи для ухилянтів переглянули: нардеп розповів, що загрожує за неявку до ТЦК і як будуть стягувати гроші

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту