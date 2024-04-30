Потап почав танцювати з кросівком на голові, а американки — зображати корівок: як подіяла пісня Moloko на слухачів

Новий кліп Насті Каменських, який вона спромоглася випустити вчора, напевно, містить певний «таємний нейрокод», що негативно діє на слухачів.

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Такий висновок можна зробити з низки фактів, які з'явилися вчора.

Спочатку «зламалася» мозкова система Потапа (не гурту Mozgi, а саме «Дядечка По»).

Ні з того, ні з сього він почав танцювати з кросівком на голові, приспівуючи «Я тобі подоб…, Ти мені подоб…».

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Відео було зроблено, вочевидь, під час його виступу у німецькому клубі, але переозвучено згодом, вже після виходу кліпу Moloko, де є подібна нісенітниця з назвами міст-курортів Сан Тропе та Монако та словами «ренесанс» і «бароко».

«Включив дурку» — коментують шанувальники, натякаючи на те, що репер втратив розум від радості, що «хіт» вже опубліковано.

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Другим проявом «молокоманії» стали випадки дивних танців американок, які у сороміцькому вбранні зображають на парковках чи то корівку, чи то нечисту силу — тобто, щось нездорове.

І це теж прямий відсил до дивних фрагментів кліпу.

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Сама ж хитра Настя подалася до США.

«Знову я у Маямі, щоб вже за традицією презентувати в ефірах топових латиноамериканських програм свій новий сингл», — написала вона.

Тобто, співачка «заразила» публіку нейронами «хворобливого кліпу» і втекла з країни в Америку, де ухилянт й утікач Влад Яма на честь Всесвітнього дня танцю влаштував «танцюльки» на дні басейну. І це він ще не слухав Moloko!

Тому наступного разу, коли NK заявить про випуск нового кліпу, глядачам, вочевидь, варто запастися тонами здорового глузду чи якимись таблеточками. Хоча Потап і вважає, що кліп не буде надто популярним, адже він попав м'ячем у «молоко».

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