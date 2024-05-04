Співачку NK атакують хейтери: обзивають «дояркою» і вимагають випустити пісні «сметанка» і «творожок»

Пісня Moloko, яку днями випустила співачка NK (Настя Каменських), поки що не стала міжнародним хітом — певно, через те, що репер, а заодно продюсер співачки Потап, вцілив у «молоко» (не попав баскетбольним м'ячем у кільце).

ВІДЕО ДНЯ

Зате ролик виявився надто скандальним і встиг пересварити велику кількість людей.

Так, більшість глядачів вважають, що кліп — повний «відстій», і незрозуміло, як можна було після успішних серйозних хітів випустити таку «поробку».

РЕКЛАМА

Їхні опоненти відповідають, що в кліпі Настя показує себе справжню, а ті пісні, де вона співала про «високі матерії», були дещо «фальшивими». І взагалі, «якщо не подобається, не слухайте».

РЕКЛАМА

Також коментатори саркастично пропонують співачці продовжити експлуатувати «вигідну тему», випустивши пісні про інші продукти: сметанку, творожок, сало. А один чоловік (певно, військовий) поділився ідеєю, як можна заспівати про дрон.

РЕКЛАМА

Ще деякі підписники Каменських обзивають її «дояркою», хоча не зовсім зрозуміло, що вони бачать поганого у цій професії.

Тобто, дискусія триває через кілька днів після прем'єри. І чи не цього хотів досягти хитрий лисий Потап? Здається, останнім часом «просування» своїх кліпів, а також «хітів» дружини він будує на явних провокаціях — хоч і не послухають, зате обговорювати будуть точно.

І поки що це йому, схоже, вдається: якщо за добрий та хороший кліп Насті «Не облиш мене» співачку похвалили, і забули, то Moloko встигло «дістати» навіть людей, які далекі від шоубізнесу.

Нагадаємо, що для просування кліпу Потап навіть «перевдягався» у корову, чим здивував всіх своїх прихильників.

159

Читайте нас у Facebook