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«Чорна ніжка» може знищити розсаду томатів: як захистити рослини

21:13 10 травня 2024
«Чорна ніжка» хвороба розсади помідорів

Щоб отримати гарний урожай помідорів, варто зважати не тільки на те, які овочеві культури посадити поряд. Потрібно слідкувати ще й за майже невидимими шкідниками розсади — грибками.

Одне з найпоширеніших захворювань розсади томатів, що може спричинити серйозні втрати врожаю, — це «чорна ніжка». Як пише видання «Сад й город», хворобу викликає грибок, який атакує стебло рослин. Уражені рослини починають чорніти та загнивати, що в кінцевому підсумку може призвести до загибелі всієї розсади.

Симптоми «чорної ніжки» включають в'янення та пожовтіння нижнього листя, а потім чорніння і загнивання стебла біля основи рослини.

Щоб уникнути появи «чорної ніжки», потрібно насамперед використовувати для розсади томатів добре дренований ґрунт, який не утримує вологу. Дотримуватись нормальної густоти посадки помідорів, щоб забезпечити їм достатню циркуляцію повітря. Також важливо уникати надмірного зволоження. Тобто поливати розсаду томатів потрібно помірно, дозволяючи ґрунту висохнути між поливами.

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Якщо все ж помітили ознаки «чорної ніжки», важливо негайно вжити заходів. Перш за все, видаліть та знищіть уражені рослини, щоб запобігти поширенню хвороби. Далі намагайтеся знизити рівень вологості, забезпечуючи кращу циркуляцію повітря та уникаючи зайвого поливу.

Якщо «чорна ніжка» продовжує нищити рослини, варто розглянути застосування спеціальних протигрибкових препаратів, зазвичай фунгіцидів, які допоможуть зупинити поширення захворювання і зберегти врожай.

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Раніше повідомляли про те, що покласти в лунку при висадці розсади, щоб отримати добрий урожай помідорів.

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