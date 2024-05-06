Дехто добавляє маленьку рибку: що покласти на дно лунки, щоб томати виросли розміром з голову

Томати — дуже смачний та корисний овоч. Ймовірно, ця рослина росте на кожній дачній ділянці. Городники знають, як збільшити врожай помідорів.

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У кожного садівника-городника є свої секрети вирощування цього овоча.

«І я не виняток, — зазначає автор Youtube-каналу для дачників з 861 тисячею підписників. — Кожного року я експериментую з різними підживленнями, видами догляду і т.д. Тому один з найбільш поширених питань до мене від підписників — що можна покласти в лунку, щоб отримати міцну розсаду і великий врожай томатів. Знаю, що мої колеги кожного року „мудрують“ з добавками — хтось кладе на дно лунки попіл, хтось — перегній, компост або гірчичну макуху. А декому вважається правильним класти дрібну рибку. І все це, без сумніву, дуже поживні речовини для томатів — вони прискорюють укорінення і живлять довгий час рослину».

Але ноу-хау авторів каналу в іншому. Експертка радить, перед посадкою томатів, покласти в лунку пшеницю або інші злакові. Трохи зерна варто покласти на глибину 20 см. Волога та тепло від землі дадуть змогу зерну прорости, але не вийти назовні. Таке зерно буде підживленням для томатів. Вона дасть овочу необхідні мікроелементи та вітаміни.

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