Погані «сусіди» помідорів: зауважте, бо залишитесь без урожаю

Погані сусіди є і у томатів. І вони роблять все, що в їх силах, щоб не дати помідорам жити добре — погіршують зростання та зменшують врожайність, пише Taviasad.

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Якщо не хочете, щоб поганий сусід зруйнував усю вашу важку садівничу працю по вирощуванню врожаю томатів, то уникайте розміщення цих рослин біля ваших помідорів, щоб уберегти себе від розчарувань.



Капусту та всіх її родичів (броколі та ін.) називають заклятими ворогами помідорів, тому що усі капустяні перешкоджають зростанню томатних пагонів. Капуста потребує великої кількості поживних речовин впродовж всього періоду росту. Помідори мають слабкішу кореневу систему ніж у капусти.

Кукурудза теж ворог томатів, але з іншої причини. Кукурудзяний метелик один з найбільш руйнівних шкідників кукурудзи. Личинки цього метелика прокладають тунелі в плодах томатів і об'їдають частини листя і стебел.

Помідор і фенхель не дружать. Кажуть, що коріння фенхелю виділяє хімічну речовину, яка пригнічує ріст багатьох рослин, в тому числі і ваших дорогоцінних помідорів.

Кріп. Вони не обов'язково вороги — у томатів і кропу більш складні відносини. На ранніх стадіях росту кріп діє як ідеальна рослина-супутник. Він покращує зростання томатів і відлякує певних шкідників, таких як попелиця, які зазвичай вражають рослини томатів. Однак, як тільки кріп дозріває, відносини рослин погіршуються, і кріп починає пригнічувати томати.

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Хоча деякі садівники вважають, що баклажани є хорошим компаньйоном для помідорів, вони можуть викликати проблеми з хворобами, які неймовірно важко викорінити. Баклажани і помідори сприйнятливі до раннього та пізнього фітофторозу. Ранній фітофтороз вражає листя томатів, створюючи коричневі ураження, які вбивають тканину листя і призводять до їх опадання.

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Картопля і помідори схильні до одних і тих же захворювань, багато з яких поширюються через ґрунт. Посадка цих двох рослин поруч один з одним збільшує ймовірність того, що проблема з хворобою однієї рослини пошириться на іншу.

Нагадаємо про найгірших сусідів троянд, поряд з якими не можна садити «царицю квітів».

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