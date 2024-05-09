Світла буде менше: у Києві знайшли вирішення проблеми дефіциту електрики внаслідок ворожих обстрілів

Масована ракетно-дронова атака ворога на енергетичні об’єкти спричинила дефіцит в енергосистемі країни. «Укренерго» вимушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. В тому числі можливі відключення і для промисловості та бізнесу Києва. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Паралельно ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%. Продовжуємо шукати інші джерела економії, але на звичайних мешканцях — побутових споживачах поки економити не будемо! Постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень. Але наполегливо прошу усіх мешканців столиці — економте!!! Особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень — з 18:00 по 23:00. Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях. Допомагайте своєю економією балансувати енергосистему!» — написав Попко.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 8 травня окупанти випустили понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі одразу у шести регіонах — у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

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