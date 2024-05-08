Ввечері можуть запровадити графіки відключення світла: в Укренерго назвали піковий час

В Україні в середу, 8 травня можуть ввести графіки відключення світла. Найскладніша ситуація очікується в енергосистемі з шостої години вечора.

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Про це повідомили в Укренерго.

«Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях», — йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що інформацію про те, як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

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«Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00», — підкреслили у компанії.

Зазначимо, що з 22 березня російські війська влаштували вже п'ять масових атак по енергетиці України. А саме:

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- 22 березня удар рф припав на Бурштинську та Ладижинську ТЕЦ. Під час атаки без світла залишився Харків.;

- 29 березня рф атакувала три теплоелектростанції в Україні.

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- 11 квітня була повністю зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області.

- 27 квітня окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК.

- 8 травня в ДТЕК заявили, що атаковано три теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 8 травня окупанти випустили понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі одразу у шести регіонах -у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Через ворожі атаки пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

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