Ворог атакував Україну з повітря: є постраждалі та влучання, пошкоджено енергетичні об’єкти

У ніч на середу, 8 травня, росія завдала масованого удару по Україні. Російські війська запустили по Україні ракети та дрони-камікадзе.

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Ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику», — написав він.

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В ДТЕК заявили, що атаковано три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця.

За даними моніторингових каналів, в нічній атаці по Україні ворог задіяв:

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- крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше 4х бортами Ту-95 з району саратовської області рф;

- крилаті ракети «Калібр», запущені ймовірно з підводного човна в акваторії Чорного моря;

- керовані авіаційні крилаті ракети Х-59/69 з бортів Су-34/Су-35;

- балістичні ракети «Іскандер-М/С-400»;

- ударні БПЛА типу «шахед».

Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~1830 км перш ніж досягли Стрия, Львівської області.

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Ракетна атака тривала 2 години. Атака БПЛА тривала 5 годин. Частину ракет знищено силами ППО. Є влучання та руйнування внаслідок падіння уламків.

Зокрема, на Київщині зафіксовано падіння уламків в 4 районах області, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих — жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога», -зазначив він.

Зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла.

Також внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, пошкоджені ще 14 приватних будинків та одне авто.

Всі оперативні групи працюють на місцях.

У Кіровоградській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури Олександрійського району. Травмовано дитину 8-ми років. Зруйновані 13 приватних будинків і майже три десятки гаражів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Своєю чергою, глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про влучання по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури.

«Є руйнування. Попередньо, без постраждалих», — написав Федоров.

У Полтавській ОВА повідомили, що, попри вдалу роботу військ Протиповітряної оборони під час масованої російської атаки дронами, у Полтавському районі є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Як повідомляли «ФАКТИ», російська армія зосередила близько 50 тисяч військовослужбовців у Бєлгородській, Курській та Брянській областях, поблизу кордону з Україною. За інформацією американського Інституту дослідження війни (ISW), ворог готується до наступу на північно-східну частину України, включаючи Харків. Ворог постійно обстрілює Харків, намагається перетворити місто на сіру зону, непридатну для проживання цивільного населення.

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