Без ризиків по антикорупції: Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених
Після того, як 8 травня Верховна Рада продовжила терміни мобілізації і воєнного стану на новий 90-денний період, депутати підтримали в цілому законопроєкт № 11079−1 про мобілізацію деяких категорій засуджених.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Відповідно до підсумків голосування:
- «за» проголосували 279 народних депутатів;
- «проти» — 0;
- «утримались» — 40.
Як відзначив Железняк, з законопроєкту прибрали ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет.
Зокрема мобілізуватись з тюрми не зможуть:
- депутати;
- частина топкорупціонерів;
- винні у тяжких злочинах (мова йде, наприклад, про вбивства, зґвалтування тощо).
Зазначимо, що законопроєкт № 11079, за який сьогодні було проголосовано, передбачає мобілізацію, а також військову службу за контрактом ув'язненим під час воєнного стану. У тому числі він передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, відповідно, з подальшою службою за контрактом. Аби мобілізуватись, окрім бажання засудженого, необхідне й рішення суду.
Фото Харківської правозахисної групи
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