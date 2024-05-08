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Без ризиків по антикорупції: Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених

16:45 8 травня 2024
Виправна колонія

Після того, як 8 травня Верховна Рада продовжила терміни мобілізації і воєнного стану на новий 90-денний період, депутати підтримали в цілому законопроєкт № 11079−1 про мобілізацію деяких категорій засуджених.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідно до підсумків голосування:

  • «за» проголосували 279 народних депутатів;
  • «проти» — 0;
  • «утримались» — 40.

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Як відзначив Железняк, з законопроєкту прибрали ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет.

Зокрема мобілізуватись з тюрми не зможуть:

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  • депутати;
  • частина топкорупціонерів;
  • винні у тяжких злочинах (мова йде, наприклад, про вбивства, зґвалтування тощо).

Зазначимо, що законопроєкт № 11079, за який сьогодні було проголосовано, передбачає мобілізацію, а також військову службу за контрактом ув'язненим під час воєнного стану. У тому числі він передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, відповідно, з подальшою службою за контрактом. Аби мобілізуватись, окрім бажання засудженого, необхідне й рішення суду.

Фото Харківської правозахисної групи

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