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Додайте одну ложку цього в лунку при посадці томатів чи огірків: вони відразу наповняться силами, почнуть рости і завалять вас урожаєм

18:17 10 травня 2024
Розсада помідорів

Через важку обстановку на фронті і можливе загострення ситуації дехто з українців хвилюється, що ціни на продукти харчування можуть значно зрости в ціні. Тому, на їх думку, варто зробити деякі запаси, а також вирощувати на городі та дачі фрукти-овочі, які допоможуть пережити без потрясінь другу половину року та початок наступного.

«Тому дуже важливо максимально збільшити врожайність більшості культур», — радять автори Youtube-каналу для любителів роботи в саду та на городі.

І один зі шляхів це зробити — дати розсаді ті речовини, які їй дуже потрібні. Крім того, попереду літо з його дощами та спекою, тому потрібно додавати в лунку те, що потрібно городині. З тим, щоб вона відразу почала рости і росла міцною, щоб у неї вироблявся імунітет до різних «сюрпризів» природи. Крім того, потрібна допомога рослині для розвитку кореневої системи, яка має важливе значення для розсади.

Тому, навіть якщо у вас розсада міцна, при посадці в лунку потрібно покласти щось, що додасть розсаді енергії — мікровітаміни, елементи для росту і розвитку.

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І саме цим матеріалом може бути заварка чаю, яка вже була використана. Так, випийте чай, а заварку не викидайте — вона вам дійсно пригодиться на дачі.

Саме ложка використаної заварки допоможе покращити ріст розсади і покращити її врожайність.

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Також непоганим варіантом прискорення росту розсади томатів буде додавання в лунку столової ложки звичайного кристалічного цукру (секрет — у глюкозі, яка в ньому міститься).

Ну і звичайно, варто згадати про яєчну шкаралупу — цей варіант буде не лише безпрограшним, але й матиме довготривалий ефект (тобто його можна буде вносити не кожен сезон).

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А ще нагадаємо, чим обробити кволі томати після висадки в ґрунт, аби вони «стрепенулися» і добре росли.

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