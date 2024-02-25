Без опадів та до +17: кінець зими та початок весни в Україні будуть аномально теплими

Тепла, як для лютого, погода, яка встановилася в Україні в останні дні, збережеться і наступного тижня.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що найближчим часом опади не очікуються — у країні встановився антициклональний тип атмосферної циркуляції. В Україну під впливом південно-східного вітру продовжуватиме надходити тепла повітряна маса, а малохмарна погода забезпечить інтенсивний денний прогрів. Тож температурне тло по всій країні очікується вище за норму, особливо високі показники прогнозуються у західних та південних областях — там середньодобова температура відповідатиме середині березня.

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У понеділок, 26 лютого, в Україні опадів не очікується, лише вночі у західній частині місцями пройде невеликий короткочасний дощ. У західних областях подекуди туман. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −4…+1°С, удень +3…+8°С. У західних та південних областях вночі +2…+7°С, удень +9…+14°С, на Закарпатті до +16°С.

У вівторок, 27 лютого, очікується мінлива хмарність, без опадів. На крайньому заході вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 0…-5°С, вдень +3…+8°С. У західних та південних областях (крім прибережної зони) вночі +1…+6°С, удень +9…+14°С, на Закарпатті до +16°С.

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У середу, 28 лютого, утримається тепла та суха погода по всій країні. У західній частині вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 0…-5°С, вдень +3…+8°С. У західних та південних областях вночі +1…+6°С, удень +9…+14°С, на Закарпатті до +16°С.

У четвер, 29 лютого, на всій території країни очікується суха сонячна погода. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-східної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −4…+1°С, удень +3…+8°С. У західних та південних областях (крім прибережної зони) вночі +1…+6°С, удень +8…+13°С, на Закарпатті до +17°С.

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У п'ятницю, 1 березня, в Україні утримається малохмарна тепла погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, удень +7…+12 °С, у Криму та на Закарпатті +12…+17 °С.

У суботу, 2 березня, опадів у нашій країні не передбачається. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3°С, удень +6…+11°С, у західних та південних областях +8…+13°С.

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У неділю, 3 березня, опадів в Україні не передбачається. Вітер східної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −3…+2°С, удень +6…+11°С, у північних областях 0…+5°С.

Нагадаємо, що цього року лютий вже побив кілька температурних рекордів — лише за півмісяця їх було шість.

Фото Pixabay

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