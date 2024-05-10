Обприскайте цим кволі томати після висадки у ґрунт: вони швидко почнуть зростати, і через 3 дні ви будете приємно здивовані результатом

Багато дачників та любителів садово-городніх робіт знають, що весняна погода — ще та «примхлива панянка», і може кілька разів на тиждень чи навіть на день змінювати свій «характер». Тому розсаду заведено загартовувати перед висадкою у ґрунт.

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Але іноді буває так, що частина томатів вже висаджені, частина ще не завершила процес загартовування, а синоптики неочікувано попередили, що з півночі суне холодна арктична маса. Що робити?

Вихід є, вважають автори Youtube-каналу для дачників-городників дають пораду, чим обприскати рослини в холод чи відразу після нього, щоб вони не загинули, закріпились і відразу пішли в ріст з приходом тепла.

«Обприскування в цей період добре тим, що рослини засвоюють „живильний еліксир“ через листя, тоді як підживлення через корені не здійснюється через холод», — радять експерти.

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Одним з важливих регуляторів росту рослин є бурштинова кислота. Вона прискорює цвітіння розсади, запобігає дії несприятливих умов та впливає на врожай.

Для приготування розчину потрібно 5 г кислоти на 10 літрів води.

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Ще один препарат — циркон. Він реально працює й дає потрібні результати. Препарат підвищує витривалість рослин в холод та спеку. А також підсилює формування коріння. цвітіння та родючість рослин.

Для приготування розчину потрібна ампула в 1 мл, яку додати до 10 літрів води з бурштиновою кислотою.

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Одна обробка таким розчином може врятувати рослини весною в холод.

Раніше ми розповідали, полити чим полуницю під час цвітіння, щоб було більше великої ягоди.

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