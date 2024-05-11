«Авторитетний» скандал під Києвом: військові хотіли взяти «Журавля» на поруки, але суд вирішив інакше

Віктора Журавльова («Журавель»), якого затримали у Броварах після того, як він у ресторані накинувся на поліцейських, суд відправив під варту із можливістю вийти під заставу.

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Як повідомляє канал «Громадський ревізор. Бровари», суд призначив йому два місяці під вартою — до 8 липня. Застава — 242 тисячі гривень.

На засідання приходили військовослужбовці, які надали Журавльову позитивні характеристики як командиру підрозділу розвідки, який брав участь у захисті Києва, та висловили готовність взяти його на поруки. Але суд ухвалив інше рішення.

Сам затриманий під час засідання стверджував, що конфлікт спровокував не він. Мовляв, вони сиділи та спілкувалися, часом «трохи неадекватно поводилися, але нікого не чіпали». Офіціантка попросила компанію покинути заклад, у який згодом приїхала поліція…

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«Журавель» заявляв, що він збирався доїсти страву, якому йому щойно принесли, та піти, але правоохоронці сказали йому йти з ресторану, що й спровокувало конфлікт.

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Нагадаємо, що нещодавно на Вінничині були затримані двоє військовослужбовців, які розстріляли поліцейських.

Фото — скріншот

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