«Ігри» з датами виплати пенсій: експерт відповів, чи можна змінити день отримання грошей

Багато пенсіонерів останнім часом почали скаржитися, що дати виплати пенсії змінились, і нові терміни для них не зовсім підходять, адже люди на заслуженому відпочинку намагаються «підстроїтися» під пенсію з квартплатою, іншими значними затратами.

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Про це пише видання «На пенсії».

Так, житель міста Одеса Михайло Іванович написав до редакції листа з описом своєї ситуації.

«Я звернувся до районного управління Пенсійного фонду з проханням, щоби мені перенесли дату виплати пенсії на першу половину місяця. На це відповіли, що дату виплати встановлює банк», — розповів дописувач.

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Прокоментувати ситуацію взявся незалежний експерт Сергій Коробкін.

«Виплата пенсії здійснюється відповідно до затверджених графіків і залежить від низки чинників. Пенсію в Україні виплачують в період з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія. Тобто пенсія за квітень виплачується в квітні, пенсія за травень — в травні тощо», — пише він.

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Дата виплати пенсії встановлюється безпосередньо під час призначення виплат залежно від статусу пенсіонера і зазвичай не змінюється, навіть якщо змінюється статус.

Також експерт назвав групи осіб, які мають право отримувати виплати у першу чергу.

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Першочергове право на виплати пенсії мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Потім йдуть звичайні пенсії з інвалідності та пенсії за віком для непрацюючих громадян. В останню чергу встановлюються дати виплати працюючим пенсіонерам.

У цьому графік виплати пенсій через підприємства поштового зв'язку встановлюється з урахуванням територіальних ділянок.

У свою чергу, дата виплати пенсії через установи банків визначається відповідно до графіка перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів. Зарахування коштів банками на поточні рахунки пенсіонерів провадиться не пізніше наступного робочого дня після їх надходження від органів Пенсійного фонду.

За таких обставин у Пенсійному фонді дуже рідко йдуть назустріч та переглядають дату виплати пенсії на прохання пенсіонера. Звичайно, якщо не йдеться про пріоритетні категорії, зазначені вище. Але говорити, що графік виплати встановлюється банком, враховуючи вказане, не дуже правильно.

Іншими словами, відповідь на питання пенсіонера-одесита, а також інших людей, хто зацікавлений у зміні дати отримання пенсій буде, скоріше всього, негативною, тому їм не варто витрачати час на звернення, написання листів тощо.

Принагідно нагадаємо, що на проблеми з отриманням пенсії почали скаржитися й ті пенсіонери, які отримують заслужені виплати через найбільший державний банк.

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