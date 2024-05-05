39.28 / 39.84 42.16 / 42.90
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Життя без пенсії: на що можуть розраховувати українці, які не напрацювали трудового стажу, але досягли пенсійного віку

19:33 5 травня 2024
Пенсії в Україні

В Україні, де деяким пенсіонерам встановлено нову доплату до пенсії, громадяни, які взагалі не напрацювали страхового стажу при досягненні пенсійного віку — можуть претендувати на допомогу від держави. Такі виплати не є пенсією, а лише тимчасовою державною соціальною допомогою непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку — 65 років, повідомляє «Дія».

Варто зауважити, що пенсіонеру не завжди можуть призначити виплати, і навіть відмовити у них. Таке рішення можуть ухвалити в тому випадку, якщо в особи знайдуть незадекларовані доходи, значні покупки та витрати і якщо у власності є більше одного автомобіля та інше.

Розмір тимчасової соціальної допомоги є досить скромним і становить 2 361 гривню щомісяця. Щоб отримати ці кошти, пенсіонер має звернутися до місцевого центру соціального захисту. А саме рішення про призначення тимчасової допомоги приймається відповідним органом упродовж 10 календарних днів з дня звернення.

Як писали «ФАКТИ», 25 квітня у Верховній Раді ухвалили пенсійний законопроєкт № 9453, який містить як позитивні зміни, так і такі зміни, що ускладнюють життя багатьом і нинішнім, і майбутнім пенсіонерам.

РЕКЛАМА

Фото: Pixabay

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

Полийте цим огірки у травні, і вони миттю підуть в ріст: будете збирати урожай мішками (відео)

Макс Гордєєв

Близнюкам — Колісниця, Терезам — Верховна жриця, а Козерогам — Колесо Фортуни: Таро-прогноз на тиждень з 6 по 12 травня від мольфара Макса Гордєєва

мурахи

Зробіть так, і мурахи з попелицею зникнуть з дачі на десятки років (відео)

Унітаз

Так роблять в туалетах Монмартру: як француженки виготовляють чудо-таблетки для унітазу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту