Життя без пенсії: на що можуть розраховувати українці, які не напрацювали трудового стажу, але досягли пенсійного віку

В Україні, де деяким пенсіонерам встановлено нову доплату до пенсії, громадяни, які взагалі не напрацювали страхового стажу при досягненні пенсійного віку — можуть претендувати на допомогу від держави. Такі виплати не є пенсією, а лише тимчасовою державною соціальною допомогою непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку — 65 років, повідомляє «Дія».

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Варто зауважити, що пенсіонеру не завжди можуть призначити виплати, і навіть відмовити у них. Таке рішення можуть ухвалити в тому випадку, якщо в особи знайдуть незадекларовані доходи, значні покупки та витрати і якщо у власності є більше одного автомобіля та інше.

Розмір тимчасової соціальної допомоги є досить скромним і становить 2 361 гривню щомісяця. Щоб отримати ці кошти, пенсіонер має звернутися до місцевого центру соціального захисту. А саме рішення про призначення тимчасової допомоги приймається відповідним органом упродовж 10 календарних днів з дня звернення.

Як писали «ФАКТИ», 25 квітня у Верховній Раді ухвалили пенсійний законопроєкт № 9453, який містить як позитивні зміни, так і такі зміни, що ускладнюють життя багатьом і нинішнім, і майбутнім пенсіонерам.

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Фото: Pixabay

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